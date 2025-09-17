Ölüm Riski Parmaklarınızın Ucunda! Kalıcı Ojelerin Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadınlar arasında kalıcılığı ve kullanım kolaylığı nedeniyle yaygınlaşan kalıcı ojeler, sağlık açısından endişelere yol açıyor. International Journal of Dermatology’de yayımlanan bilimsel çalışmaya göre, güzellik salonlarında sıkça kullanılan UV/LED tırnak kurutma cihazları cilt hücrelerinde DNA hasarına, oksidatif strese ve deri kanseri riskine neden olabiliyor.

KALICI OJE KANSER RİSKİ TAŞIYOR

Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, kalıcı ojelerde kullanılan TPO (trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) maddesinin UV ışığı ile aktive edildiğinde ojeyi sertleştirdiğini ancak aynı zamanda hücrelerde mutasyonlara yol açarak kanser riskini artırabileceğini söyledi.

UVA IŞINLARINA DİKKAT!

Coşkun, kullanılan UV/LED lambaların UVA radyasyonu yaydığını belirterek, "UVA, uzun süreli maruziyetlerde DNA hasarına neden olabilir. Bu nedenle işlem öncesi güneş kremi kullanmak, UV filtresi olan eldiven tercih etmek ve cihazı daha kısa süreli kullanmak faydalı olacaktır" dedi.

SIK KULLANIM RİSKİ ARTIRIYOR

Uzmanlara göre, özel günlerde yapılan jel tırnak uygulamaları ile düzenli olarak her 2-3 haftada bir yapılan uygulamalar arasında risk farkı bulunuyor. Daha sık yapılan işlemlerde kanser riskinin artabileceği uyarısı yapıldı.

Prof. Dr. Coşkun, TPO içermeyen ürünlerin tercih edilmesi, salonlarda kullanılan cihazların kalitesine ve süre kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmaların insan verileriyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA