Ölüm Riski Parmaklarınızın Ucunda! Kalıcı Ojelerin Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı

Hemen hemen herkesin severek tercih ettiği kalıcı ojelerde büyük tehlike! Uzun süreli kullanımda, UV/LED lambaların yaydığı ultraviyole ışınlarının cilt kanseri riskini artırabileceği ortaya çıktı. Prof. Dr. Uğur Coşkun, özellikle Avrupa’da yasaklanan TPO maddesine dikkat çekerek önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme:
Ölüm Riski Parmaklarınızın Ucunda! Kalıcı Ojelerin Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadınlar arasında kalıcılığı ve kullanım kolaylığı nedeniyle yaygınlaşan kalıcı ojeler, sağlık açısından endişelere yol açıyor. International Journal of Dermatology’de yayımlanan bilimsel çalışmaya göre, güzellik salonlarında sıkça kullanılan UV/LED tırnak kurutma cihazları cilt hücrelerinde DNA hasarına, oksidatif strese ve deri kanseri riskine neden olabiliyor.

KALICI OJE KANSER RİSKİ TAŞIYOR

Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, kalıcı ojelerde kullanılan TPO (trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) maddesinin UV ışığı ile aktive edildiğinde ojeyi sertleştirdiğini ancak aynı zamanda hücrelerde mutasyonlara yol açarak kanser riskini artırabileceğini söyledi.

Ölüm Riski Parmaklarınızın Ucunda! Kalıcı Ojelerin Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı - Resim : 1

UVA IŞINLARINA DİKKAT!

Coşkun, kullanılan UV/LED lambaların UVA radyasyonu yaydığını belirterek, "UVA, uzun süreli maruziyetlerde DNA hasarına neden olabilir. Bu nedenle işlem öncesi güneş kremi kullanmak, UV filtresi olan eldiven tercih etmek ve cihazı daha kısa süreli kullanmak faydalı olacaktır" dedi.

SIK KULLANIM RİSKİ ARTIRIYOR

Uzmanlara göre, özel günlerde yapılan jel tırnak uygulamaları ile düzenli olarak her 2-3 haftada bir yapılan uygulamalar arasında risk farkı bulunuyor. Daha sık yapılan işlemlerde kanser riskinin artabileceği uyarısı yapıldı.

Ölüm Riski Parmaklarınızın Ucunda! Kalıcı Ojelerin Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı - Resim : 2

Prof. Dr. Coşkun, TPO içermeyen ürünlerin tercih edilmesi, salonlarda kullanılan cihazların kalitesine ve süre kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmaların insan verileriyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Restoranlarda Hesap Krizi! Müşteriler İtiraz Ediyor, İşletmeler ZordaRestoranlarda Hesap Krizi! Müşteriler İtiraz Ediyor, İşletmeler ZordaEkonomi
iOS 26 Güncellemesi iPhone’ları Vurdu: Kullanıcılar İsyan Etti! Apple’dan Hemen Açıklama GeldiiOS 26 Güncellemesi iPhone’ları Vurdu: Kullanıcılar İsyan Etti! Apple’dan Hemen Açıklama GeldiEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Cilt Bakımı
Son Güncelleme:
Türkiye’ye Perşembe ve Cuma Tarihi Verildi! Herkes Rahat Bir Nefes Alacak, Özellikle İstanbullular Dikkat Türkiye’ye Perşembe ve Cuma Tarihi Verildi
Astrologlara Göre En Ketum 5 Burç Belli Oldu! Bu Burçlar Asla Ser Verip Sır Vermiyor İşte En Ketum 5 Burç! Sırlarını Asla Açmıyorlar
Evin Girişine Ayna Koyanlar Dikkat! Bu Hata Büyük Sorunlara Yol Açıyor Evin Girişine Ayna Koyanlar Dikkat! Bu Hata Büyük Sorunlara Yol Açıyor
İç Mimar Açıkladı: Evi Olduğundan Daha Ucuz Gösteren 6 Büyük Hata! Eviniz Hiç Tarz Görünmüyor İç Mimar Açıkladı! İşte Evi Ucuz Gösteren 6 Hata
Taraftarlar Gelen Haberle Altüst Oldu! Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku: Okan Buruk’un Tüm Planları Değişti Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku
Bilim Açıkladı: Aynı Diziyi Defalarca İzlemenin Psikolojik Nedeni Ortaya Çıktı Hep Aynı Diziyi İzlemenizin Şaşırtıcı Nedeni Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha! Görüntülerle Şantaj Yaptılar: 'Oğlunu Kafalayalım...' AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha