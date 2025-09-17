Restoranlarda Hesap Krizi! Müşteriler İtiraz Ediyor, İşletmeler Zorda

Restoranlarda fiyat tartışmaları büyüyor. Müşteriler yüksek hesaplardan şikayetçi, sektör temsilcileri ise çözüm arayışında...

Türkiye’de gastronomi sektörü, artan maliyetler ve müşteri algısı arasında sıkışmış durumda. TURYİD Başkanı Kaya Demirer, Global Gastronomi Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, fiyat eleştirilerine dikkat çekerek sektörün zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalıştığını vurguladı.

FİYAT TARTIŞMALARI ZİRVENİN GÜNDEMİNDE

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, Türkiye’de gastronomi sektörü maliyet artışları ile müşteri fiyat algısı arasında sıkışırken, gözler 8 Ekim’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan Global Gastronomi Zirvesi’ne çevrildi. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, özellikle Türkiye-Yunanistan fiyat kıyaslamalarının gündemde olduğunu hatırlattı. "Market alışverişinde kimse itiraz etmiyor, ama restoranda hesap gelince tepki yükseliyor. Ensemiz inceldi ama misafirlerimizle bu süreci aşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

100 MİLYAR TL’LİK BAHŞİŞ KAYBI

Demirer, gastronominin sadece yeme içme değil, aynı zamanda turizmin ve ülke tanıtımının 'altın çocuğu' olduğunu belirtti. Sektördeki en önemli sorunlardan birinin çalışan göçü olduğuna dikkat çeken Demirer, bahşişlerin kayıt altına alınması için yasa değişikliği istediklerini dile getirdi. Demirer, "Yalnızca bahşişlerin kayıtdışı kalması nedeniyle yılda yaklaşık 100 milyar TL kayıp yaşanıyor" dedi.

Ayrıca, Türkiye’de markaların güçlü bir şekilde sektöre giriş yaptığını belirten Demirer, İstanbul ve Bodrum’un yatırımcıların ilgisini çektiğini, Dubai’de turizm gelirlerinin yüzde 70’inin gastronomiden geldiğini hatırlatarak Türkiye’de bu oranın henüz yüzde 25’lerde olduğunu söyledi.

Kaynak: Ekonomim

