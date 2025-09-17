Piyasaların Gözü Fed'in Faiz Kararında: Powell'dan Kritik Mesajlar Bekleniyor, Yeni Bir Çağ mı Başlıyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını bugün tamamlıyor. Piyasalar, Fed'in federal fon faiz oranını 25 baz puan düşürmesini neredeyse kesin olarak fiyatlıyor. Ancak asıl merak konusu, Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar ve kararın içeriği. Toplantı, son yılların en ilginç FOMC süreçlerinden biri olarak nitelendiriliyor; zira Fed üyeleri arasında belirgin görüş ayrılıkları var ve en az üç itirazın karara yansıması bekleniyor. Bu durum, faiz indiriminin zamanlaması ve boyutu konusunda Powell'ın üyeleri uzlaştırmasını zorlaştırıyor.

Siyasi baskılar da süreci gölgeliyor. Beyaz Saray'dan gelen müdahale girişimleri, özellikle eski Başkan Donald Trump'ın Fed'i görevden alma tehditleri, merkez bankasının bağımsızlığını sorgulatıyor. Fed üyesi Lisa Cook'un temyiz mahkemesinden aldığı karar, bu tartışmaları alevlendirdi. Powell, basın toplantısında ekonomi politikalarının yanı sıra Fed'in özerkliğine dair sinyaller verecek. Analistler, bu mesajların sadece ABD ekonomisi için değil, küresel piyasalar için de belirleyici olacağını vurguluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed)

PİYASA BEKLENTİLERİ VE GÜNCEL VERİLER

Piyasalar, faiz indirimini dört gözle beklerken temkinli bir hava hakim. ABD borsaları, güçlü perakende satış verilerinin ardından salı gününü hafif kayıplarla kapattı. Yatırımcılar, kararın dolar endeksini, tahvil getirilerini ve hisse senetlerini doğrudan etkileyeceğini öngörüyor. Fed'in indirimi, enflasyonun yavaşlaması ve istihdam verilerinin yumuşak iniş sinyali vermesiyle destekleniyor. Ancak, indirimin boyutu ve gelecekteki adımlar konusunda belirsizlik devam ediyor. Piyasa katılımcıları, Powell'ın "veri odaklı" yaklaşımını izleyecek; zira bu, 2025 sonuna kadar ek indirimler için kapı aralayabilir.

Fed'in faiz kararı bugün saat 14.00'te (TSİ) açıklanacak ve ardından Powell'ın basın toplantısı gerçekleşecek. Bu karar, ABD faiz indirimi beklentilerini şekillendirirken, Fed'in faizi indirip indirmeyeceği sorusuna net bir yanıt verecek. Uzmanlar, indirimin gerçekleşmemesi durumunda piyasalarda sert dalgalanmalar öngörüyor, ancak olasılık düşük.

