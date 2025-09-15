Evin Girişine Ayna Koyanlar Dikkat! Bu Hata Büyük Sorunlara Yol Açıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dekorasyonda sıkça kullanılan aynalar, genellikle mekanı ferah ve geniş göstermek için tercih ediliyor. Ancak uzmanlara göre giriş kapısının karşısına yerleştirilen aynalar düşündüğünüzden daha büyük etkiler yaratabiliyor. Feng Shui uzmanları, bu yerleşimin hem enerji akışını bozabileceğini hem de psikolojik huzuru olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

“KAPI KARŞISINDAKİ AYNA BEREKETİ ENGELLİYOR”

Feng Shui uzmanı Laura Benko, evin ana kapısının enerji giriş noktası olduğunu hatırlatarak, aynanın tam karşıya konulmasının olumlu enerjiyi eve girmeden geri yansıttığını söylüyor. Benko, “Kapı evin enerjisinin ağzıdır. Aynayı kapının tam karşısına koyduğunuzda, bolluk ve şansı içeri almamış olursunuz” ifadelerini kullandı.

ŞANSI VE BEREKETİ KAÇIRABİLİR

Feng Shui inancına göre girişe yerleştirilen ayna, fırsatların eve ulaşmasını engelliyor. Bu durum hem maddi hem de manevi anlamda şansın geri dönmesine neden olabiliyor. Uzmanlara göre yanlış konumlandırılan bir ayna, tasarruf ve bolluk gibi konularda olumsuzluk yaratabiliyor.

HUZURSUZLUK VE STRES YARATABİLİR

Uzmanlar ayrıca, kapı karşısındaki aynaların sürekli hareketi yansıtmasının farkında olunmadan huzursuzluk hissi yarattığını belirtiyor. Bu durumun uzun vadede uykusuzluk, dikkat dağınıklığı ve stres gibi sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor. Özellikle girişlerin ışıkla dolu olduğu evlerde bu etki daha da artabiliyor.

DOĞRU KULLANIM İÇİN ÖNERİLER

Dekorasyon danışmanları, aynayı kapının tam karşısına yerleştirmek yerine yan duvarlarda kullanmayı tavsiye ediyor. Ayrıca aynanın açılı konumlandırılması, kapı hareketlerinin doğrudan yansımamasını sağlıyor. Doğal tonlarda ve sade çerçeveli aynalar ise enerjiyi dengelemede daha uygun seçenekler olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi