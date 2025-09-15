Bilim Açıkladı: Aynı Diziyi Defalarca İzlemenin Psikolojik Nedeni Ortaya Çıktı

Aynı diziyi ya da filmi defalarca izlemek aslında sıkıcılıkla ilgili değil. Uzmanlara göre bu alışkanlık, beynin güven ve rahatlama ihtiyacından kaynaklanıyor. Tanıdık sahneler kişiye kontrol duygusu verirken, stresli dönemlerde adeta bir “güvenli liman” etkisi yaratıyor.

Son Güncelleme:
Bilim Açıkladı: Aynı Diziyi Defalarca İzlemenin Psikolojik Nedeni Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birçok kişinin boş zamanlarında yeni yapımlar yerine defalarca izlediği dizilere geri dönmesi aslında şaşırtıcı değil. Bilim insanlarına göre bu davranış, sıkıcılıkla değil, beynin güven ve rahatlama ihtiyacıyla bağlantılı. Araştırmalar, tanıdık sahnelerin bilinçaltında huzur verdiğini ve izleyiciye kontrol edilebilir bir deneyim sunduğunu ortaya koyuyor.

BEYİN BELİRSİZLİKTEN HOŞLANMIYOR

Bilim Açıkladı: Aynı Diziyi Defalarca İzlemenin Psikolojik Nedeni Ortaya Çıktı - Resim : 1

Uzmanlara göre insan beyni belirsizlik karşısında huzursuzluk yaşıyor. Daha önce izlenmiş bir diziyi yeniden açmak, kişiye tamamen kontrol edebildiği bir ortam sağlıyor. Karakterlerin hangi adımı atacağını bilmek, finali önceden hatırlamak ya da sevilen bir repliği yeniden duymak izleyicide güven hissi oluşturuyor. Bu nedenle stresli ya da belirsizliklerle dolu dönemlerde aynı diziyi tekrar izleme eğilimi artıyor.

DUYGUSAL BAĞ VE GÜVENLİ LİMAN ETKİSİ

Sevilen yapımlar, karakterlerle kurulan bağ sayesinde bir tür aidiyet duygusu yaratıyor. Tekrar izlemek, eski bir dostla buluşmak gibi kişiye tanıdık ve güvenli bir his veriyor. Psikoloji alanında yapılan araştırmalar, bu alışkanlığın yalnızlık hissini azalttığını ve sosyal ihtiyaçları kısmen karşıladığını gösteriyor. Özellikle pandemi sonrasında bu davranışın daha da yaygınlaştığı belirtiliyor.

Bilim Açıkladı: Aynı Diziyi Defalarca İzlemenin Psikolojik Nedeni Ortaya Çıktı - Resim : 2

ZARARSIZ AMA DENGELİ OLMALI

Psikologlar, tekrar izleme alışkanlığının duygusal dengeyi korumaya yardımcı olduğunu, zararlı olmadığını vurguluyor. Ancak bu durum tamamen yeni deneyimlerden kaçınmaya dönüşürse, bireyin sosyal yaşamını ve gelişimini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyorlar.

İç Mimar Açıkladı: Evi Olduğundan Daha Ucuz Gösteren 6 Büyük Hata! Eviniz Hiç Tarz Görünmüyorİç Mimar Açıkladı: Evi Olduğundan Daha Ucuz Gösteren 6 Büyük Hata! Eviniz Hiç Tarz GörünmüyorYaşam

Asgari Ücretli İşinden İstifa Etti: Yeni Mesleğine Kimse İnanamadı! Şimdi Aylık 700 Bin TL KazanıyorAsgari Ücretli İşinden İstifa Etti: Yeni Mesleğine Kimse İnanamadı! Şimdi Aylık 700 Bin TL KazanıyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
televizyon Dizi
Son Güncelleme:
Togg T10F Fiyat Listesi Belli Oldu! Emre Özpeynirci Egea’nın Fiyatını Örnek Gösterip Tepki Gösterdi Togg'un Yeni Modeline Fiyat Tepkisi
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda
İç Mimar Açıkladı: Evi Olduğundan Daha Ucuz Gösteren 6 Büyük Hata! Eviniz Hiç Tarz Görünmüyor İç Mimar Açıkladı! İşte Evi Ucuz Gösteren 6 Hata
Trafikte Kırmızı Işığa Hiç Takılmadan İlerlemenin Sırrı: Sürücülerin Yüzde 90'ı Bilmiyor Trafikte Kırmızı Işığa Hiç Takılmadan İlerlemenin Sırrı: Sürücülerin Yüzde 90'ı Bilmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda
Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu! Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu