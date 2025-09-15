Trafikte Kırmızı Işığa Hiç Takılmadan İlerlemenin Sırrı: Sürücülerin Yüzde 90'ı Bilmiyor

40 yıllık usta şoför, trafikte kırmızı ışığa takılmadan ilerlemenin sırrını açıkladı. ‘Yeşil dalga sistemi’ sayesinde hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlanabildiğini belirten şoför, doğru hızla ilerleyenlerin hiç durmadan kavşakları geçebildiğini söyledi.

Trafikte Kırmızı Işığa Hiç Takılmadan İlerlemenin Sırrı: Sürücülerin Yüzde 90'ı Bilmiyor
Tam 40 yıldır direksiyon başında olan usta bir şoför, trafikte kırmızı ışığa yakalanmadan sürekli yeşil ışıkta ilerlemenin mümkün olduğunu anlattı. Meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeleri paylaşan şoför, bu durumun sırrının “yeşil dalga sistemi” olduğunu söyledi.

YEŞİL DALGA SİSTEMİYLE AKICI TRAFİK

Şehir içi trafiğinde uygulanan akıllı sinyalizasyon yöntemi olan yeşil dalga sistemi, ışıkları belirli bir hız aralığına göre senkronize ediyor. Sürücü sabit hızda ilerlediğinde kavşaklarda ışıklar peş peşe yeşil yanıyor ve araç durmadan yoluna devam edebiliyor. Ancak hız limitinden sapıldığında sistem bozuluyor ve kırmızı ışığa takılma ihtimali artıyor.

ZAMAN VE YAKIT KAZANDIRIYOR

Uzmanlara göre yeşil dalga yalnızca sürücülerin zamanını değil, yakıtını da tasarruflu kullanmasını sağlıyor. Dur-kalk yapmak zorunda kalmayan araçlar daha az karbon salınımı yaparken, ani fren ve hızlanmaların önüne geçilmesi trafik güvenliğini artırıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DEVREDE

Sistem, özellikle yoğun nüfuslu şehirlerdeki ana arterlerde uygulanıyor. Ortalama 50 kilometre hızla sabit şekilde ilerleyen bir sürücü, birçok kavşakta yeşil ışığa denk geliyor. Bu da hem bekleme sürelerini kısaltıyor hem de yolculuğu daha konforlu hale getiriyor.

Trafik Araba
