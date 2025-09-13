Ayı Masaya Oturdu, Servis Bekledi! 'Menüde Bal Var mı Acaba?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir lokantaya giren ayı, masaya oturup adeta servis bekleyerek görenlerin yüzünü gülümsetti. Soğuksu Milli Parkı, yalnızca kara akbabalara değil; geyik, kurt ve ayı gibi yaban hayatının en ilginç örneklerine ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçilerin sık sık karşılaştığı ayılar, kimi zaman da rahat tavırlarıyla gündeme geliyor. Bu kez de milli parkta bulunan bir lokantaya giren ayı, oturduğu masada 'servis bekleyen müşteri' görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi. Masada bir süre kalan ayı, artıkları mideye indirdikten sonra ormanın derinliklerinde kayboldu.

Kaynak: İHA