Bilim Dünyası Alarmda! Dünya’ya Çarpacak Manyetik Fırtına İçin Tarih Verildi

Güneş’te ortaya çıkan dev koronal delikten yayılan akımların tüm Dünya’yı etkisi altına alması bekleniyor. Uzmanlar, G2 ve G3 seviyesindeki manyetik fırtınaların Dünya’ya çarpacağı tarihlere dikkat çekerek, bu fırtınaların iletişim sistemlerinden uydulara kadar birçok alanda etkili olabileceği konusunda uyarıyor.

Güneş’teki dev koronal delikten yayılan akımlar, önümüzdeki günlerde Dünya üzerinde etkisini göstermeye hazırlanıyor. Uzmanlar, 13-14 Eylül tarihlerinde şiddetli manyetik fırtınaların yaşanabileceğini duyurdu.

G2 VE G3 SEVİYESİNDE FIRTINALAR

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü’ne (RAN) bağlı Güneş Astronomisi Laboratuvarı’nın açıklamasına göre, 13-14 Eylül’de G2 ve G3 şiddetinde manyetik fırtınalar görülebilecek.

ZİRVE TARİHLERİ AÇIKLANDI

Laboratuvar, jeomanyetik aktivitenin zirvesinin 14-16 Eylül arasında yaşanmasının beklendiğini bildirdi. Yetkililer, "Mevcut hesaplamalara göre G2 seviyesinin üzerindeki fırtınalar şu an öngörülmüyor. Ancak bu sadece ön değerlendirme; ana parametreler, Dünya doğrudan bozulmuş uzay bölgesine girdiğinde netleşecek" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ’İN AKTİVİTESİ YÜZDE 70 ARTTI

RAS uzmanları, son üç ayda Güneş’in aktivitesinde yüzde 70 oranında artış yaşandığını ve bu seviyenin 2024’ün başındaki düzeye geri döndüğünü de açıkladı.

Bu gelişme, Dünya üzerinde iletişim sistemleri, uydu teknolojileri ve bazı elektronik cihazlar üzerinde etkiler yaratabileceği için yakından takip ediliyor.

