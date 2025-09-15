Mesleğini Bırakıp Köye Taşındı: Sıfırdan Başlayıp Köşeyi Döndü! Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Van’da şehir hayatını bırakıp Kato Dağı eteklerinde arıcılığa başlayan Aysel ve Kamil Işık çifti, 30 kovanla girdikleri üretimde üç yılda 350 kovana ulaştı. Doğal bal üreten çift, artan talepler nedeniyle siparişlere yetişmekte zorlanıyor.
Kaynak: AA
Van’da yaşayan Aysel ve Kamil Işık çifti, şehir hayatını geride bırakarak Çatak ilçesine bağlı Övecik Mahallesi’nde arıcılığa yöneldi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında 30 kovan desteği alan çift, üç yılda kovan sayılarını 350’ye çıkardı. Doğal yöntemlerle bal üreten Işık ailesi, artan taleplere rağmen siparişlere yetişemiyor.
ŞEHİR HAYATINI BIRAKIP DOĞAYA YERLEŞTİLER
Yaklaşık 13 yıl boyunca kentte gıda ticareti yapan 35 yaşındaki Kamil Işık ve eşi Aysel Işık, şehirdeki yoğun tempoyu bırakıp baba mesleği olan arıcılığa yöneldi. Dört çocuklarıyla birlikte Kato Dağı eteklerinde yeni bir hayat kuran çift, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün eğitimlerine katılarak sertifika aldı.
KOVAN SAYISI 350’YE ÇIKTI
Devlet desteğiyle aldıkları 30 kovanla arıcılığa başlayan aile, kısa sürede kovan sayısını 350’ye yükseltti. Yılda ortalama 2,5 ton bal elde eden Işık çifti, ürünlerini kahvaltı salonlarına ve farklı illerden sipariş veren müşterilere satıyor. Katkısız ve şekersiz ürettikleri bal, yoğun ilgi görüyor.
"ŞEHİR HAYATINI BIRAKMANIN PİŞMANLIĞI YOK"
Aysel Işık, doğal koşullarda üretim yapmanın kendilerine büyük mutluluk verdiğini belirterek, "Devlet desteğiyle başladık. Organik bal üretiyoruz, talep çok fazla. Çocuklarımız da bu işin içinde, birlikte bakım yapıyoruz. Şehir hayatını bırakmanın pişmanlığını yaşamıyoruz" dedi.
Kamil Işık da bu yılki hasada eşi ve çocuklarıyla başladıklarını söyleyerek, "Kovan sayımızı artırdık, siparişlerimiz yoğun. Hem doğayla iç içe yaşıyor hem de emeğimizin karşılığını alıyoruz" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLAR DA ARICILIĞI ÖĞRENİYOR
Ailenin 13 yaşındaki oğlu Kenan, anne ve babasına arıların bakımında yardımcı olduklarını ve arıcılığı öğrenmeye başladığını dile getirdi. Küçük kızları Asima ise "Arıları çok seviyoruz, bize zarar vermiyorlar. Bal yemeyi çok seviyorum" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.