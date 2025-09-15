Mesleğini Bırakıp Köye Taşındı: Sıfırdan Başlayıp Köşeyi Döndü! Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

"ŞEHİR HAYATINI BIRAKMANIN PİŞMANLIĞI YOK"

Aysel Işık, doğal koşullarda üretim yapmanın kendilerine büyük mutluluk verdiğini belirterek, "Devlet desteğiyle başladık. Organik bal üretiyoruz, talep çok fazla. Çocuklarımız da bu işin içinde, birlikte bakım yapıyoruz. Şehir hayatını bırakmanın pişmanlığını yaşamıyoruz" dedi.

Kamil Işık da bu yılki hasada eşi ve çocuklarıyla başladıklarını söyleyerek, "Kovan sayımızı artırdık, siparişlerimiz yoğun. Hem doğayla iç içe yaşıyor hem de emeğimizin karşılığını alıyoruz" ifadelerini kullandı.



