Yıllar Sonra Yeniden Moda Oldu: Tuşlu Telefonlar Geri mi Dönüyor?

Akıllı telefonların çocuklarda dijital bağımlılığı artırması ve öğrenme sürecini olumsuz etkilemesi üzerine bazı veliler, çözümü unutulmaya yüz tutan tuşlu telefonlarda buldu. Özellikle sınav döneminde dikkat dağınıklığını engellemek isteyen aileler, çocuklarını sosyal medyadan uzak tutmak amacıyla yeniden tuşlu telefona yönlendirmeye başladı.

YENİDEN POPÜLER OLDU

Telefon tamiri ve satışı yapan Mahsum Akay

Batarya ömrünün uzunluğu, fiyatının uygunluğu ve kullanım kolaylığıyla öne çıkan tuşlu telefonlar, öğrenciler kadar yaşlılar ve askerler tarafından da tercih ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda cep telefonuna yönelik kısıtlamaları da bu ilgiyi artırdı. Son dönemde velilerin talepleriyle birlikte ikinci el satış noktalarının vitrinlerinde tuşlu telefonların sayısı artarken, cihazların fiyatı 1000 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkıyor.

İKİNCİ EL PİYASASI HAREKETLENDİ

Bir zamanlar çekmecelerde unutulan eski tuşlu telefonlar, yeniden değer kazandı. Bazı kullanıcılar ellerindeki bozuk telefonları tamir ettirip kullanmayı tercih ederken, bazıları da satışını yapıyor. Telefon tamiriyle uğraşan iş yerlerinde hurdası bile para eden cihazlar, yedek parça olarak da değerlendiriliyor. Marka ve modele göre 100 ila 750 lira arasında alıcı bulan bozuk telefonlar, onarıldıktan sonra yeni kullanıcılarla buluşturuluyor.

İLANLARA YOĞUN İLGİ

İnternet üzerinden yapılan satışlarda da tuşlu telefonların ilanları dikkat çekiyor. Modellerine, durumuna veya eksik parçalarına göre fiyatları 500 ila 3 bin lira arasında değişen telefonlara talep artıyor. Uzun süredir hiç tamir görmeden çalışan cihazların ise daha yüksek fiyatlardan satıldığı belirtiliyor.

SATIŞLAR KATLANDI

Antalya’da cep telefonu tamiri ve satışı yapan Mahsum Akay, son dönemde özellikle öğrenciler ve velilerden yoğun talep gördüklerini söyledi. Akay, "Eskiden sadece askerler ve yaşlıların tercih ettiği tuşlu telefonlar artık sınava hazırlanan gençler için de alınmaya başlandı. İkinci el tuşlu telefonları 500-700 liraya alıyor, tamir ettikten sonra 1000-1500 liraya satıyoruz. Kutusundan çıkmamış cihazlar ise 3 bin liraya kadar alıcı buluyor" dedi.

