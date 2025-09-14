Uyumadan Önce Yatakta Telefon Kullanmadan Önce 2 Kez Düşüneceksiniz

Son araştırmalar, cep telefonlarının düşündüğümüzden çok daha fazla bakteri barındırdığını ortaya koydu. Bilim insanları, özellikle yatakta telefon kullanımının ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini açıkladı.

Araştırmada, telefon ekranlarında Pseudomonas aeruginosa adlı bakteriye rastlandı. Uzmanlar, bu bakterinin zatürre, idrar yolu enfeksiyonu ve cilt rahatsızlıkları gibi çeşitli hastalıklara yol açabileceğini belirtti. Sıcak ve nemli yatak ortamlarının bakterinin hızla çoğalması için uygun bir zemin sağladığı vurgulandı.

TELEFONLAR BEKLENENDEN ÇOK DAHA KİRLİ

Çalışmada 10 akıllı telefon ve 10 akıllı saat analiz edildi. Sonuçlara göre telefonlar, televizyon kumandası gibi sık kullanılan diğer eşyalardan bile daha fazla bakteri içeriyor. Araştırmacılar, her sekiz hamam böceğinden birinin bu bakteriyi taşıyabileceğini ve dolayısıyla bulaşma riskinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Uzmanlar, yatakta telefon kullananlarda göz enfeksiyonları, irinli sivilceler, cilt döküntüleri, ishal ve baş ağrısı gibi sorunların görülebileceğini açıkladı. Bu nedenle telefonların düzenli olarak temizlenmesi ve özellikle yatakta kullanımının azaltılması öneriliyor.

