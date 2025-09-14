İsrail’den Oscar Ödüllü Filistinli Yönetmenin Evine Baskın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oscar ödüllü yönetmen Basel Adra, 13 Eylül akşamı İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki evine baskın yaptığını duyurdu. Adra’nın köyüne saldıran İsrailli yerleşimciler iki kardeşi ile kuzenini yaraladı.

"No Other Land” adlı filmiyle Oscar kazanan Filistinli yönetmen Basel Adra, İsrail askerlerinin dün (13 Eylül) akşam Batı Şeria’daki evine baskın düzenlediğini duyurdu. Adra, evine yapılan baskında ve öncesinde yaşananları Associated Press’e anlattı. Adra, askerlerin eşi Suha’ya kendisinin nerede olduğunu sorduklarını ve ardından eşinin telefonunu incelediklerini, baskın sırasında dokuz aylık kızlarının da evde olduğunu söyledi.

Yönetmenin Associated Press’e (AP) aktardığına göre, aynı günün erken saatlerinde İsrailli yerleşimciler köye saldırmış, Adra’nın iki kardeşi ve bir kuzeni yaralanmıştı. Ailesine hastanede refakat eden Adra, bu sırada İsrail askerlerinin evine baskın yaptığını öğrendi. Filistinli yönetmen, Cumartesi gecesi askerlerin köyün girişini kapatması ve gözaltına alınmaktan korktuğu için ailesinin yanına dönemediğini söyledi.

Filmin bir diğer yönetmeni Yuval Abraham ise “Basel için çok korktuğunu” söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün onun köyünde olanları tekrar tekrar gördük. İsrailli yerleşimciler vahşice bir Filistin köyüne saldırıyor; ardından ordu geliyor ve Filistinlilere saldırıyor" ifadelerini kullandı.

İsrailli ve Filistinli yönetmenlerden oluşan bir kolektif tarafından yönetilen “No Other Land” dünya prömiyerini 74. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde yapmıştı. Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor’un dört yılda çektiği film, Berlin’de de En İyi Belgesel Film Ödülü’ne değer görülmüştü.

Abraham ödül alırken filmin yönetmenlerinden Filistinli Basel Adra ile sahneye çıkmış, İsrail-Filistin çatışmasını “katliam” olarak tanımlamıştı. Almanya’ya İsrail’e silah satışını durdurması için de çağrı yapmıştı. Salonda büyük destek gören konuşmandan sonra Abraham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşması nedeniyle İsrail’deki televizyon kanallarında antisemitizm suçlamasıyla hedef gösterildiğini, ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı.

