Türk Hackerlerden İsrail’e Dijital Şok: Kabine Hacklendi, Tel Aviv Alarmda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı uluslararası tepkiler sürerken, Türk hacker gruplarının İsrailli üst düzey yetkililere yönelik siber saldırıları ülkede gündem oldu.

11 İSRAİLLİ BAKANIN KİŞİSEL BİLGİLERİ YAYINLANDI

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu 11 bakanın cep telefonu numaraları Türk hackerlar tarafından sızdırıldı ve sosyal medya platformlarında yayımlandı.

Bilgileri sızdırılan isimler arasında şu isimler yer alıyor:

Başbakan Binyamin Netanyahu

Başbakan Yardımcısı Yariv Levin

Enerji Bakanı Eli Cohen

Eski Savunma Bakanı Yoav Galant

Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem

Knesset Başkanı Amir Ohana

Eğitim Bakanı Yoav Kish

Sanayi ve Ekonomi Bakanı Nir Barkat

Ulaştırma Bakanı Miri Regev

Kültür Bakanı Miki Zohar

Tarım Bakanı Avi Dichter

TÜRK AKTİVİSTLERDEN MESAJ YAĞMURU

Hackerların gerçekleştirdiği sızıntının ardından birçok Türk aktivist, bakanlara mesajlar göndererek İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI’NA GÖRÜNTÜLÜ ARAMA

Bu olaydan sadece iki gün önce ise bir grup Türk hacker, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ı görüntülü arayarak protestosunu doğrudan iletmişti. Söz konusu görüşmenin kayıtları sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

İSRAİL GÜVENLİK BİRİMLERİ ALARMDA

İsrail güvenlik yetkilileri, son haftalarda hükümet üyeleri ve üst düzey bürokratlara yönelik dijital saldırıların arttığını belirtti. İsrail medyası, devlet kurumlarının iletişim güvenliği konusunda alarma geçtiğini ve olası yeni siber saldırılara karşı önlemlerin artırıldığını bildirdi.

Kaynak: Nefes