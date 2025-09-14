Türk Hackerlerden İsrail’e Dijital Şok: Kabine Hacklendi, Tel Aviv Alarmda

İsrail'in Gazze saldırılarına tepkiler sürerken, Türk hacker grupları İsrail hükümetine yönelik siber operasyon gerçekleştirdi. Aralarında Başbakan Netanyahu'nun da bulunduğu 11 ismin kişisel bilgileri sızdırılarak sosyal medyada paylaşıldı. İsrail güvenlik birimleri alarma geçti.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı uluslararası tepkiler sürerken, Türk hacker gruplarının İsrailli üst düzey yetkililere yönelik siber saldırıları ülkede gündem oldu.

11 İSRAİLLİ BAKANIN KİŞİSEL BİLGİLERİ YAYINLANDI

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu 11 bakanın cep telefonu numaraları Türk hackerlar tarafından sızdırıldı ve sosyal medya platformlarında yayımlandı.

Bilgileri sızdırılan isimler arasında şu isimler yer alıyor:

Başbakan Binyamin Netanyahu
Başbakan Yardımcısı Yariv Levin
Enerji Bakanı Eli Cohen
Eski Savunma Bakanı Yoav Galant
Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem
Knesset Başkanı Amir Ohana
Eğitim Bakanı Yoav Kish
Sanayi ve Ekonomi Bakanı Nir Barkat
Ulaştırma Bakanı Miri Regev
Kültür Bakanı Miki Zohar
Tarım Bakanı Avi Dichter

TÜRK AKTİVİSTLERDEN MESAJ YAĞMURU

Hackerların gerçekleştirdiği sızıntının ardından birçok Türk aktivist, bakanlara mesajlar göndererek İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI’NA GÖRÜNTÜLÜ ARAMA

Bu olaydan sadece iki gün önce ise bir grup Türk hacker, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ı görüntülü arayarak protestosunu doğrudan iletmişti. Söz konusu görüşmenin kayıtları sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

İSRAİL GÜVENLİK BİRİMLERİ ALARMDA

İsrail güvenlik yetkilileri, son haftalarda hükümet üyeleri ve üst düzey bürokratlara yönelik dijital saldırıların arttığını belirtti. İsrail medyası, devlet kurumlarının iletişim güvenliği konusunda alarma geçtiğini ve olası yeni siber saldırılara karşı önlemlerin artırıldığını bildirdi.

Kaynak: Nefes

