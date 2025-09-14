İsrail Ölüm Kusuyor! Sadece 1 Günde 31 Kişi Katledildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine ağır hava ve kara saldırılarını sürdürüyor. Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarına göre son 24 saatteki saldırılarda 7’si yardım beklerken vurulan siviller olmak üzere en az 31 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail uçakları, Gazze’nin kuzeyindeki yerleşim bölgelerini, UNRWA’ya ait 3 okulu ve sivil yerleşim alanlarını bombaladı. Çok sayıda binanın yıkıldığı saldırılarda, çadırlarda barınan yerinden edilmiş Filistinliler de hedef oldu. Tel el-Heva Mahallesi’nde 2’si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

YARDIM BEKLEYENLERE SALDIRI

Gazze’nin orta kesiminde Netzarim bölgesinde insani yardım bekleyen sivillerin üzerine İsrail askerleri ateş açtı. En az 5 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Han Yunus ve Refah’ta sivillerin bulunduğu alanlar vuruldu. Han Yunus’ta en az 5, Refah’ta ise 2 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail’in bombardımanları sonucu yıkılan evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.