Rusya İHA'larının hava sahası ihlalleri nedeniyle Romanya ve Polonya'da savaş uçakları havalandı.

Rusya'nın Son Hamlesi Bardağı Taşırdı: İki Ülkede Uçaklar Havalandı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları, bölge ülkelerini alarma geçirdi. Polonya ve Romanya, sınırlarına yaklaşan Rus İHA'ları nedeniyle savaş uçaklarını devreye soktu.

'TETİKTE OLACAĞIZ'

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde tespit edilen İHA tehditleri üzerine ülkesinin ve müttefiklerin hava sahasında önleyici operasyonlar başlattığını duyurdu. Yer tabanlı hava savunma sistemlerinin de en yüksek alarm seviyesine geçirildiğini belirtti. Kısa süre sonra tehdidin sona erdiğini açıklayan Tusk, güvenlik güçlerine teşekkür etti ve “tetikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

Rusya'nın Son Hamlesi Bardağı Taşırdı: İki Ülkede Uçaklar Havalandı - Resim : 1
Polonya Başbakanı Donald Tusk

Romanya ise Ukrayna sınırına yakın hava sahasında Rusya'ya ait bir İHA tespit etti. Savunma Bakanlığı, İHA’nın yerleşim yerleri üzerinden geçmediğini ve herhangi bir tehdit oluşturmadığını açıkladı. Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, Rusya’nın bu "düşüncesiz" davranışını kınadı ve NATO ile birlikte bölge güvenliğini koruma kararlılığını vurguladı.

Rusya'dan Ukrayna'ya Saldırı! Radar Sistemini VurduRusya'dan Ukrayna'ya Saldırı! Radar Sistemini VurduDünya

