Hemingway ve Kafka Okuyan Mahkumların Cezası Düşecek!

Özbekistan’da kabul edilen yeni yasayla mahkumlar, Hemingway ve Kafka gibi yazarların kitaplarını okuyarak cezalarını azaltabilecek. Her tamamlanan eser için yılda 3 ila 30 gün arasında indirim uygulanacak.

Özbekistan’da mahkumlara kitap okuyarak ceza indirimi imkânı sağlayan yeni bir yasa kabul edildi. Yasaya göre, özel bir listede yer alan kitapları tamamlayan tutuklular, her eser için cezalarından yılda üç ila otuz gün arasında indirim alabilecek. Ancak bu uygulama tüm mahkûmlar için geçerli değil. Müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında bırakılırken, ülke genelinde 13 bin 500’den fazla tutuklunun sistemden yararlanabileceği belirtiliyor.

ÖRNEK ÜLKELER İNCELENDİ

Yasanın hayata geçirilmesi öncesinde Brezilya, İtalya ve Bolivya’daki benzer modeller incelendi. Özbek yetkililer, kitap okumanın mahkûmları rehabilite edebileceğini ve suç oranlarını azaltabileceğini savunuyor. Sistem özel bir komisyon tarafından denetlenecek. Mahkûmlar okudukları kitabı bitirdikten sonra, içeriği anladıklarını kanıtlamak için sınava girecek. Ancak sadece başarılı olanlar ceza indirimi alabilecek. Ülkedeki hukukçular ve eğitim uzmanları uygulamayı memnuniyetle karşıladı. Yetkililer, bunun cezaevlerinde rehabilitasyona ve eğitime dayalı yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini vurguluyor.

İŞTE O LİSTE

Resmi listede hem Özbek eserleri hem de şu dünya klasikleri yer alıyor:

  • Ernest Hemingway - Yaşlı Adam ve Deniz
  • Karl von Clausewitz - Savaş Üzerine
  • Theodore Dreiser - Bir Amerikan Trajedisi
  • Erich Maria Remarque - Üç Yoldaş
  • Ray Bradbury - Fahrenheit 451
  • Franz Kafka - Dava
  • Jack London - Martin Eden
  • Abdulla Qodiriy - O'tkan kunlar
  • Yeni Özbekistan'ın Kalkınma Stratejisi
  • Liderler Kitabı

Kaynak: Euronews

