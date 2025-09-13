Hemingway ve Kafka Okuyan Mahkumların Cezası Düşecek!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Özbekistan’da mahkumlara kitap okuyarak ceza indirimi imkânı sağlayan yeni bir yasa kabul edildi. Yasaya göre, özel bir listede yer alan kitapları tamamlayan tutuklular, her eser için cezalarından yılda üç ila otuz gün arasında indirim alabilecek. Ancak bu uygulama tüm mahkûmlar için geçerli değil. Müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında bırakılırken, ülke genelinde 13 bin 500’den fazla tutuklunun sistemden yararlanabileceği belirtiliyor.

ÖRNEK ÜLKELER İNCELENDİ

Yasanın hayata geçirilmesi öncesinde Brezilya, İtalya ve Bolivya’daki benzer modeller incelendi. Özbek yetkililer, kitap okumanın mahkûmları rehabilite edebileceğini ve suç oranlarını azaltabileceğini savunuyor. Sistem özel bir komisyon tarafından denetlenecek. Mahkûmlar okudukları kitabı bitirdikten sonra, içeriği anladıklarını kanıtlamak için sınava girecek. Ancak sadece başarılı olanlar ceza indirimi alabilecek. Ülkedeki hukukçular ve eğitim uzmanları uygulamayı memnuniyetle karşıladı. Yetkililer, bunun cezaevlerinde rehabilitasyona ve eğitime dayalı yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini vurguluyor.

İŞTE O LİSTE

Resmi listede hem Özbek eserleri hem de şu dünya klasikleri yer alıyor:

Ernest Hemingway - Yaşlı Adam ve Deniz

Karl von Clausewitz - Savaş Üzerine

Theodore Dreiser - Bir Amerikan Trajedisi

Erich Maria Remarque - Üç Yoldaş

Ray Bradbury - Fahrenheit 451

Franz Kafka - Dava

Jack London - Martin Eden

Abdulla Qodiriy - O'tkan kunlar

Yeni Özbekistan'ın Kalkınma Stratejisi

Liderler Kitabı

Kaynak: Euronews