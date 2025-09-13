Charlie Kirk Neden Öldürüldü? Utah Valisi Açıkladı

Utah Valisi Spencer Cox, ABD Başkanı Trump’a yakınlığıyla bilinen aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesine ilişkin bilgi verdi. Cox, saldırganın 'aşırı sol ideolojiyle doktrine edildiğini' iddia etti.

Son Güncelleme:
Charlie Kirk Neden Öldürüldü? Utah Valisi Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'de Utah Valisi Cumhuriyetçi Spencer Cox, Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tylor Robinson'un 'aşırı sol' ideolojiye sahip biri olduğunu öne sürdü. Wall Street Journal (WSJ) gazetesine açıklama yapan Vali Cox, Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahla vurularak öldürülen Kirk'ün siyasi bir miras bıraktığını ifade etti.

'ÇOK AÇIK'

Cox, Kirk'ün Cumhuriyetçi muhafazakar değerleri çok başarılı bir şekilde gençler arasında yaydığını ve bu görüşlerinin aşırı sol kesimlerde rahatsızlık yarattığını savundu. "Bu kişinin aşırı sol ideoloji ile derin bir şekilde doktrine edildiği artık çok açık" diyen Vali Cox, siyasi şiddetin herkes tarafından reddedilmesi gerektiğini belirtti. Vali Cox, dünkü basın toplantısında, Charlie Kirk'ün katil zanlısının Amerikalı biri olmaması için dua ettiğini söylemişti. Cox, "Son 33 saat boyunca, saldırganın başka bir ülkeden olması için dua ediyordum. Bizden biri değildir çünkü biz böyle değiliz diye dua ediyordum ama o bizim içimizden biri çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

Charlie Kirk Neden Öldürüldü? Utah Valisi Açıkladı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu 'Turning Point USA' adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump’a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu. Saldırıyla ilgili, cinayet şüphelisi olarak Tyler Robinson adlı kişi dün ailesinin oğullarını ihbar etmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Robinson, ağır cinayet ve diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dünya Charlie Kirk Suikastını Konuşuyor: Trump Açıkladı, Katili Bulana Başkanlık Madalyası!Dünya Charlie Kirk Suikastını Konuşuyor: Trump Açıkladı, Katili Bulana Başkanlık Madalyası!Dünya

ABD'yi Sarsan Suikast! Trump'ın En Büyük Destekçileri Arasında Olan İsim VurulduABD'yi Sarsan Suikast! Trump'ın En Büyük Destekçileri Arasında Olan İsim VurulduDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Titanik Faciasında İnsan İskeleti Neden Bulunamadı? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Açıklama Titanik Faciasında İnsan İskeleti Neden Bulunamadı? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Açıklama
Hemingway ve Kafka Okuyan Mahkumların Cezası Düşecek! Hemingway ve Kafka Okuyan Mahkumların Cezası Düşecek!
Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlık Şoku! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek! Derbi Öncesi Trabzonspor'a Sakatlık Şoku
Netanyahu'dan Bir Kanlı Tehdit Daha! Netanyahu'dan Bir Kanlı Tehdit Daha!
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
Özgür Özel 'Bomba' Diyerek Anlattı: Ses Kaydındaki Kişiyi Açıkladı' Ses Kaydındaki Kişiyi Açıkladı
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi