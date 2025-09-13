İsrail'in Katar'a Saldırısı ABD'yi Kızdırmış

İsrail'in Katar'a saldırısının yankıları sürerken, ABD cephesi memnuniyetsizliğini bir kez daha dile getirdi. İsrail'e doğru hareket eden ABD Dışişleri Bakanı Rubio, saldırıdan memnun olmadıklarını söyledi.

İsrail'in Katar'a Saldırısı ABD'yi Kızdırmış
İsrail’in Katar’a düzenlediği saldırı dünyayı ayağa kaldırırken, ABD cephesinden bir açıklama daha geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in saldırısından memnun olmadıklarını ve bu konunun İsrail cephesiyle konuşulması gerektiğine dikkat çekti.

İSRAİL'E HAREKET ETTİ

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'e yapacağı ziyaret için Washington'dan ayrılırken, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rubio, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırı hakkında, "Artık olan oldu. Elbette bu durumdan memnun değiliz, Başkan (Donald Trump) da memnun değil. Bu, İsraillilerle olan ilişkilerimizin niteliğini değiştirmeyecek ancak bu konuyu onlarla konuşmamız gerekecek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail ABD
