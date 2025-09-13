İsrail'in Katar'a Saldırısı ABD'yi Kızdırmış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Katar’a düzenlediği saldırı dünyayı ayağa kaldırırken, ABD cephesinden bir açıklama daha geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in saldırısından memnun olmadıklarını ve bu konunun İsrail cephesiyle konuşulması gerektiğine dikkat çekti.

İSRAİL'E HAREKET ETTİ

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'e yapacağı ziyaret için Washington'dan ayrılırken, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rubio, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırı hakkında, "Artık olan oldu. Elbette bu durumdan memnun değiliz, Başkan (Donald Trump) da memnun değil. Bu, İsraillilerle olan ilişkilerimizin niteliğini değiştirmeyecek ancak bu konuyu onlarla konuşmamız gerekecek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İHA