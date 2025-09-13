İsrail Sadece 1 Ayda 3 Bin 600 Binayı Yıktı 350 Bin Kişi Evsiz Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail hükümetinin 8 Ağustos'ta Gazze kentini işgal planını onaylaması ve ordunun da 11 Ağustos'ta saldırılara başlamasıyla bölgeye verilen zararın bilançosuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail'in bu sürede saldırılarıyla kentte geniş çaplı yıkım meydana geldiği, aralarında çok katlılar da olmak üzere en az 1600 binanın tamamen yıkıldığı, 2 bin binanın ağır hasar aldığı, 13 bini aşkın çadırın da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİ BARINAKSIZ KALDI

Ordunun sadece eylül ayında tamamen yıktığı bina sayısının 70, ağır hasar alanların sayısının ise 120 olduğu, 3 bin 500 çadırın da kullanım dışı kaldığı kaydedildi. Çok katlı konutlar dahil hedef alınan bu binalarda en az 50 bin, çadırlarda ise 52 bin Filistinlinin yaşadığına, böylelikle İsrail'in 100 binden fazla kişiyi barınaksız bıraktığına işaret edildi.

Açıklamada, 11 Ağustos'tan bu yana 350 binden fazla kişinin Gazze kentinin doğusundan batısına ve orta kesimine doğru göç ettiği vurgulanarak bunun, 'etnik temizlik ve sistematik soykırım politikasıyla kasıtlı olarak işlenen savaş suçlarını açıkça yansıttığı' kaydedildi. İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11

Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.

Kaynak: AA