İsrail Ağır Saldırıya Hazırlanıyor... Netanyahu’dan Kanlı Uyarı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’ye kara saldırısının başlayacağını ilan etti. İsrail lideri , bölgedeki 1 milyon Filistinliyi Gazze Şeridi’nin güneyine göç etmeye çağırdı.

Son Güncelleme:
İsrail Ağır Saldırıya Hazırlanıyor... Netanyahu’dan Kanlı Uyarı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentine yönelik kara saldırılarının başlayacağını belirterek, bölgede yaşayan 1 milyon Filistinliye Gazze Şeridi’nin güneyine göç etmeleri çağrısında bulundu. İsrail lideri, X hesabından yayınladığı görüntülü mesajında, son iki gün içinde Gazze’de çok katlı 50 binanın hava saldırılarıyla yıkıldığını söyledi. Bu binaların Hamas tarafından kullanıldığını iddia eden Netanyahu, hava bombardımanlarının kara harekâtı için ön hazırlık olduğunu ifade etti.

İsrail Ağır Saldırıya Hazırlanıyor... Netanyahu’dan Kanlı Uyarı - Resim : 1

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. İsrail ordusunun hava saldırıları sonucu çok sayıda bina yerle bir olurken, Filistinli kaynaklar sadece son birkaç gün içinde 4 binden fazla kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Bölgedeki siviller için yaşam giderek daha zor hale gelirken, Netanyahu’nun “Güneye göç edin” çağrısı büyük endişe yarattı.

İsrail'in Saldırıları Durmuyor! Gazze'de 24 Saatte 67 Can Kaybı, 320 Yaralıİsrail'in Saldırıları Durmuyor! Gazze'de 24 Saatte 67 Can Kaybı, 320 YaralıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gazze Binyamin Netanyahu İsrail
Son Güncelleme:
Alınan Karar İsmail Kartal’ın Tüm Hayallerini Suya Düşürdü! Fenerbahçe Şansı Zora Girdi İsmail Kartal'ın Başını Yakan Karar
Gazze'deki Çatışmalarda 4 İsrail Askeri Öldü Gazze'deki Çatışmalarda 4 İsrail Askeri Öldü
Tarihinde Bir İlk! Merkez Bankası Rezervleri 180 Milyar Doları Aştı Merkez Bankası Rezervlerinde Yeni Zirve
Fransa'da Hükümet Düştü Fransa'da Hükümet Düştü
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu, Saldırganın Anne ve Babası Gözaltında İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar