İsrail Ağır Saldırıya Hazırlanıyor... Netanyahu’dan Kanlı Uyarı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentine yönelik kara saldırılarının başlayacağını belirterek, bölgede yaşayan 1 milyon Filistinliye Gazze Şeridi’nin güneyine göç etmeleri çağrısında bulundu. İsrail lideri, X hesabından yayınladığı görüntülü mesajında, son iki gün içinde Gazze’de çok katlı 50 binanın hava saldırılarıyla yıkıldığını söyledi. Bu binaların Hamas tarafından kullanıldığını iddia eden Netanyahu, hava bombardımanlarının kara harekâtı için ön hazırlık olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. İsrail ordusunun hava saldırıları sonucu çok sayıda bina yerle bir olurken, Filistinli kaynaklar sadece son birkaç gün içinde 4 binden fazla kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Bölgedeki siviller için yaşam giderek daha zor hale gelirken, Netanyahu’nun “Güneye göç edin” çağrısı büyük endişe yarattı.

