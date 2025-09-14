Adli Tıp Raporu Skandalı Doğruladı: 4 Yaşındaki Otizmli Çocuklara Antipsikotik Madde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otizmli çocuklara uyuşturucu madde verildiği iddialarının ardından beklenen Adli Tıp raporu ortaya çıktı. Rapora göre, 4 yaşındaki ikiz çocukların idrarında yüksek dozda antipsikotik maddeye rastlandı.

BirGün’ün haberine göre, söz konusu ilaçların, çocuk yaş grubuna reçete edilmesi mümkün olmayan ağır psikotrop maddeler olduğu belirtildi.

ADLİ TIP RAPORU HER ŞEYİ AÇIKLADI

Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından 3 Eylül tarihinde düzenlenen raporda, çocukların vücudunda tespit edilen maddelerin genellikle şizofreni, bipolar bozukluk, akut psikoz gibi ağır psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanıldığı belirtildi. Raporda, 4 yaşındaki çocuklara bu ilaçların verilmesinin tıbbi olarak kabul edilemez olduğu ifade edildi.

'ÇOCUKLARIMIN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATIYOR'

Raporda yer alan bilgiler, uzmanlar tarafından değerlendirildiğinde, çocukların sağlığının ciddi şekilde riske atıldığı sonucuna varıldı. Reçetesiz ve bu yaş grubuna uygun olmayan ilaçların çocuklara verilmiş olması, büyük tepki çekti. İkiz çocukların annesi olan akademisyen Dr. Demet Deniz Keyvanklı, Adli Tıp raporunun çıkmasına rağmen dosyaya ancak 12 Eylül’de eklendiğini belirterek gecikmeye tepki gösterdi. Keyvanklı, “Yavaş işletilen süreçler çocuklarımın can güvenliğini tehlikeye atıyor” dedi.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Skandalın yankıları sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dosyaya müdahil olma talebinde bulundu.

SUÇLANAN AKADEMİSYENDEN YAYIN YASAĞI TALEBİ

Çocuklara uyuşturucu madde verdiği iddia edilen Doç. Dr. Onur D., BirGün'ün gündeme taşıdığı haberler hakkında yayın yasağı talebinde bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, kişilik haklarının ihlal edildiği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde akademisyen olan Dr. Demet Deniz Keyvanklı, boşanma aşamasında olduğu eşi Doç. Dr. Onur D.'nin hem kendisine psikolojik şiddet uyguladığını hem de otizmli 4 yaşındaki ikiz çocuklarına uyuşturucu madde verdiğini öne sürmüştü. İlk tahlillerde çocukların vücudunda uyuşturucu maddeye rastlanmasına rağmen, baba Onur D.'nin çocuklarla görüşme hakkı sürdürülmüştü. Keyvanklı’nın itirazları sonucunda kısa süreli uzaklaştırma kararları alınsa da, kalıcı bir önlem hayata geçirilmedi.

