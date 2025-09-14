RTÜK Başkanı Şahin’den Merdan Yanardağ’ın ‘Alevi’ Sözlerine Tepki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 kanalında Alevi vatandaşlara yönelik sarf edilen ifadeye tepki gösterdi.

Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir söz, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemez. Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ’ın dile getirdiği ‘Alevilerin haini çoktur’ ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir.” dedi.

Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir söz, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemez.



Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ’ın dile getirdiği “Alevilerin haini çoktur.” ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal… pic.twitter.com/U0x3ioYSSR — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 13, 2025

RTÜK Başkanı, söz konusu ifadelerin toplumu kutuplaştırdığını ve kamuoyunda infiale yol açtığını belirterek, gerekli adımların hızla atılacağını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi