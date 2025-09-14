RTÜK Başkanı Şahin’den Merdan Yanardağ’ın ‘Alevi’ Sözlerine Tepki

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın söylediği “Alevilerin haini çoktur” sözlerine ilişkin olarak “nefret söylemi” kapsamında işlem yapılacağını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin’den Merdan Yanardağ’ın ‘Alevi’ Sözlerine Tepki
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 kanalında Alevi vatandaşlara yönelik sarf edilen ifadeye tepki gösterdi.

Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir söz, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemez. Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ’ın dile getirdiği ‘Alevilerin haini çoktur’ ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir.” dedi.

RTÜK Başkanı, söz konusu ifadelerin toplumu kutuplaştırdığını ve kamuoyunda infiale yol açtığını belirterek, gerekli adımların hızla atılacağını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

RTÜK Ebubekir Şahin
