KPSS Alan Bilgisi Üçüncü Oturumu Başladı

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü ve son oturumu, bugün saat 10.15'te başladı. Adaylar, sınavın başlamasına 15 dakika kala, yani saat 10.00’dan sonra salonlara alınmadı.

Toplam 40 bin 637 kişinin başvurduğu bu oturumda, işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden 40'ar çoktan seçmeli soru yöneltildi. Adaylara, toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakikalık süre tanındı.

Kimlik kartını kaybeden ya da kartında fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan adayların mağduriyet yaşamaması için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ise 10 Ekim'de açıklanacak.

Kaynak: AA

