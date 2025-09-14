Seyahat Edecekler Dikkat! Bu Yollarla Uçak Biletiniz Bedavadan Biraz Daha Pahalıya Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ucuz bir uçak bileti bulmak, bazen uçakta iyi bir atıştırmalık bulmak kadar zor olabilir. Ancak seyahat uzmanları uçak biletinde iyi bir anlaşma yapmak için genel olarak bir tavsiyede birleşiyor o da esnek olmanızda.

Google Flights ürün ekibinin başkanı James Byers, "Fırsat arayan gezginlere her zaman 1 numaralı tavsiyemiz bu." dedi.

Kendisi ve diğer uzmanlar, esnekliğin hafta sonu yerine hafta ortasında uçmak veya belirli bir destinasyon için yoğun sezon dışında seyahat etmek anlamına gelebileceğini söyledi. Byers, "Kendinizi gerçekten belirli bir tarihe kilitlememeye çalışın." ifadesini kullandı.

HANGİ GÜNLER UÇAKLAR DAHA UCUZ?

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri genellikle uçmak için en ucuz günler oldu. Yeni Google Flights verilerine göre biletler hafta sonu uçuşlarına göre yüzde 13 daha ucuza satılıyor.

Google, 1 Ocak 2021 ile 1 Ağustos 2025 tarihleri ​​arasındaki ortalama gidiş-dönüş uçak biletlerini inceledi. ABD’deki en iyi 4 bin pazardan kalkan dört günlük ila 16 günlük seyahatleri analiz etti. Hopper’ın 2025 seyahat tüyoları raporuna göre, hafta içi uçuşlar, yurt içi uçak bileti başına ortalama 42 dolar veya yaklaşık yüzde 14 tasarruf sağlamanın "basit bir yolu".

EN PAHALISI PAZAR GÜNÜ

Hopper’ın baş ekonomisti Hayley Berg, raporunda pazar gününün genellikle uçmak için en pahalı gün olduğunu yazdı. İnsanların hafta sonu tatillerinden evlerine uçmaları nedeniyle havalimanlarında genellikle yoğun bir gün olduğunu da ekledi.

Berg, "Hafta sonu kaçamağı düşünen gezginler, hafta ortasında yola çıkıp pazar günü yerine cumartesi veya pazartesi günü dönerlerse önemli ölçüde tasarruf edebilirler." dedi.

DAHA UCUZA KONAKLAMA YAPILABİLİR

Ek bir avantaj olarak, hafta sonu seyahatlerini atlamak büyük otel indirimleri de sağlayabilir. Hopper verilerine göre, Cuma veya Cumartesi günü giriş yapıp Pazar gününe kadar kalmak, genellikle giriş yapmak için haftanın en ucuz günleri olan Salı, Çarşamba veya Perşembe günlerine göre yüzde 20′yi aşan bir prim veya gecelik yaklaşık 50 dolar daha fazla ödeme anlamına geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi