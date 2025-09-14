Eylül’de Balkona Eken Kazanıyor: 15 Günde Hasat Ediliyor, Çifte Verim Getiriyor

Sonbaharın ilk ayı, sebze ve çiçek ekimi için en verimli dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre Eylül ayında yapılan ekimlerde verim iki kat artarken, bazı ürünler yalnızca 15 gün içinde hasat edilebiliyor.

Son Güncelleme:
Eylül’de Balkona Eken Kazanıyor: 15 Günde Hasat Ediliyor, Çifte Verim Getiriyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yazın bunaltıcı sıcaklıklarının geride kaldığı, kışın sert soğuklarının ise henüz başlamadığı bu dönem, toprağın en verimli olduğu zamanlardan biri kabul ediliyor. Uzmanlar, Eylül ayının hem kışlık sebzeler hem de dayanıklı süs bitkileri için ekim yapmak isteyenler açısından “altın fırsat” sunduğunu belirtiyor. Bahçeye ihtiyaç duymadan, balkon saksılarında bile yüksek verim elde etmek mümkün.

Eylül’de Balkona Eken Kazanıyor: 15 Günde Hasat Ediliyor, Çifte Verim Getiriyor - Resim : 1

15 GÜNDE HASAT EDİLEN YEŞİLLİKLER

Serin havayı seven maydanoz, dereotu, roka ve tere, Eylül ayında ekildiğinde kısa sürede gelişiyor. Özellikle roka ve tere, ekimden sonraki 15–20 gün içerisinde sofralara taşınabiliyor. Balkonlarda saksıda kolayca yetişebilen bu yeşillikler, şehirde yaşayanlar için pratik ve sağlıklı bir seçenek oluşturuyor.

KIŞ SOFRALARI İÇİN EKİM ZAMANI

Eylül, aynı zamanda ıspanak, marul, pazı, lahana ve brokoli gibi kışlık sebzeler için de en uygun dönem. Düzenli sulama ve bakımla bu ürünler kısa sürede kök salıyor. Özellikle ıspanak ve marul, 4–6 hafta gibi kısa bir sürede hasada hazır hale geliyor.

Eylül’de Balkona Eken Kazanıyor: 15 Günde Hasat Ediliyor, Çifte Verim Getiriyor - Resim : 2

BALKONLARI RENKLENDİREN ÇİÇEKLER

Sebzelerin yanı sıra dekoratif bitkiler için de Eylül ekim zamanı olarak öne çıkıyor. Hercai menekşe, süs lahanası ve aslanağzı gibi türler, kısa sürede çiçeklenerek görsel zenginlik sağlıyor. Soğuğa dayanıklı yapıları sayesinde kış boyunca da canlı kalabilen bu çiçekler, balkon ve bahçelerde estetik bir görünüm sunuyor.

İkinci El Araba Piyasasında Yeni Dönem! Bu Yaştaki Otomobiller Peynir Ekmek Gibi Satılıyorİkinci El Araba Piyasasında Yeni Dönem! Bu Yaştaki Otomobiller Peynir Ekmek Gibi SatılıyorEkonomi

Çin'de Bir Kadın İşçi Sadece Bir Dakika İçin İşten Atıldı, Mahkemeden Emsal Karar Çıktı: Tazminat ÖdenecekÇin'de Bir Kadın İşçi Sadece Bir Dakika İçin İşten Atıldı, Mahkemeden Emsal Karar Çıktı: Tazminat ÖdenecekEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hasat Meyve Çiçek
Son Güncelleme:
İkinci El Araba Piyasasında Yeni Dönem! Bu Yaştaki Otomobiller Peynir Ekmek Gibi Satılıyor Bu Yaştaki Otomobiller Peynir Ekmek Gibi Satılıyor
14 Eylül 2025 Günlük Burç Yorumları: Bugün Sorunlardan Olabildiğince Kaçın! 14 Eylül 2025 Günlük Burç Yorumları: Bugün Sorunlardan Olabildiğince Kaçın!
Fenerbahçe Ocak Ayında Bombayı Patlatacak! Ali Koç 35 Milyon Euroluk Yıldızı İkna Etti Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Ali Koç 35 Milyon Euroluk Yıldızı Getiriyor
Çiftçilere Zirai Don Desteği! Resmi Gazete'de Yayımlandı, İşte Şartlar Çiftçilere Zirai Don Desteği! İşte Şartlar
ÇOK OKUNANLAR
Kurultay Davası Öncesi Kritik Hamle: CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor
Buralara Ayak Basan Geri Dönmek İstemiyor! Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı: Türkiye'den Tek Orası Girdi Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor
Aydın'da Kan Donduran Olay: Baba ile 14 Yaşındaki Kızını Silahla Vurdu Baba ile 14 Yaşındaki Kızını Silahla Vurdu
Rusya-Ukrayna Savaşında Yeni Perde: NATO Savaş Uçakları Sınırda NATO Savaş Uçakları Sınırda