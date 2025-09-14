Eylül’de Balkona Eken Kazanıyor: 15 Günde Hasat Ediliyor, Çifte Verim Getiriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yazın bunaltıcı sıcaklıklarının geride kaldığı, kışın sert soğuklarının ise henüz başlamadığı bu dönem, toprağın en verimli olduğu zamanlardan biri kabul ediliyor. Uzmanlar, Eylül ayının hem kışlık sebzeler hem de dayanıklı süs bitkileri için ekim yapmak isteyenler açısından “altın fırsat” sunduğunu belirtiyor. Bahçeye ihtiyaç duymadan, balkon saksılarında bile yüksek verim elde etmek mümkün.

15 GÜNDE HASAT EDİLEN YEŞİLLİKLER

Serin havayı seven maydanoz, dereotu, roka ve tere, Eylül ayında ekildiğinde kısa sürede gelişiyor. Özellikle roka ve tere, ekimden sonraki 15–20 gün içerisinde sofralara taşınabiliyor. Balkonlarda saksıda kolayca yetişebilen bu yeşillikler, şehirde yaşayanlar için pratik ve sağlıklı bir seçenek oluşturuyor.

KIŞ SOFRALARI İÇİN EKİM ZAMANI

Eylül, aynı zamanda ıspanak, marul, pazı, lahana ve brokoli gibi kışlık sebzeler için de en uygun dönem. Düzenli sulama ve bakımla bu ürünler kısa sürede kök salıyor. Özellikle ıspanak ve marul, 4–6 hafta gibi kısa bir sürede hasada hazır hale geliyor.

BALKONLARI RENKLENDİREN ÇİÇEKLER

Sebzelerin yanı sıra dekoratif bitkiler için de Eylül ekim zamanı olarak öne çıkıyor. Hercai menekşe, süs lahanası ve aslanağzı gibi türler, kısa sürede çiçeklenerek görsel zenginlik sağlıyor. Soğuğa dayanıklı yapıları sayesinde kış boyunca da canlı kalabilen bu çiçekler, balkon ve bahçelerde estetik bir görünüm sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi