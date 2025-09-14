Çiftçilere Zirai Don Desteği! Resmi Gazete'de Yayımlandı, İşte Şartlar

Zirai don felaketi sonrası ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu destekten kimlerin faydalanabileceği de belli oldu.

Türkiye'de 1 Şubat 2025 tarihinden 13 Nisan 2025 tarihine kadar 65 ilde zirai don etkili oldu. Bu sebeple 16 üründe yüzde 20 ve üzeri oranda hasar tespit edilen çiftçilerin 1 Eylül 2024 tarihinden 13 Nisan 2025 tarihine kadar gerçekleşen girdi maliyetlerinin hasar alanları ve hasar oranları nispetinde karşılanması için uygulanacak destekleme ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsayan Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Karara göre, zirai don nedeniyle ürünleri yüzde 20 ve üzeri oranda hasar gören, bu hasarları için müracaat eden, hasarları il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında 2025 üretim yılı için 13 Nisan 2025 tarihine kadar ÇKS kayıtları olan üreticilere bu kayıtlar esas alınarak destekleme ödemesi yapılacak. Tarım sigortası yaptırmamış çiftçiler, Tarım sigortası olup don teminatı olmayan çiftçiler ve tazminat alamamış çiftçiler de desteklemeden faydalanabilecek.

Karar kapsamındaki destekleme ödemeleri Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığın 2025 yılı tarımsal destek bütçesine ilave olarak aktarılacak ödenekten karşılanacak. Tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler gerçekleştirilmeyecek.

Kaynak: ANKA

