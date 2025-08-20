Zirai Don Tüm Meyveleri Yaktı, Bir Tek Onu Etkilemedi: Soğuğa Dayanıklı ve Getirisi Çok Yüksek!

Malatya’da kayısı üretiminde yaşanan zirai don, çiftçileri alternatif ürünlere yönlendirdi. Yeşilyurt’ta deneme amaçlı dikilen hünnap ağaçları yüksek verim sağladı. Toptan kilogram fiyatı 150-200 TL olan hünnap, ekonomik kazanç vadediyor.

Malatya’da kayısı başta olmak üzere birçok meyve üretimini olumsuz etkileyen zirai dona karşı alternatif ürün olarak yetiştirilen hünnap, çiftçilere yüksek verim sağladı. Fidan üreticisi ve çiftçi Mustafa Turhan, Yeşilyurt ilçesinde 6 yıl önce deneme amaçlı diktiği hünnap ağaçlarından beklenenden yüksek ürün aldığını açıkladı.

Gündüzbey Mahallesi’ndeki bahçesinde diktiği hünnap ağaçlarının her birinin 20-25 kilo ürün verdiğini belirten Turhan, hasadın Eylül ayının ikinci haftasında başlayacağını söyledi. Turhan, “Meyve olgunlaştıkça kalitesi daha da artıyor. Malatya’da hünnap, kayısıya alternatif olarak ekonomik değer sağlayacak” dedi.

Akdeniz bölgesine özgü bir meyve olan hünnapın Malatya iklimine uyum sağladığını aktaran Turhan, toptan kilogram fiyatının 150-200 TL arasında değiştiğini, marketlerde ise 300-400 TL’ye kadar satışa sunulduğunu kaydetti. Ayrıca, kayısıda dekara 10 fidan dikilirken, hünnapta bu sayının 85’e kadar çıkabildiğini ve böylece daha yoğun üretim yapılabileceğini ifade etti.

SOĞUĞA DAYANIKLI

Soğuğa dayanıklı, hastalıklardan uzak ve ekonomik getirisi yüksek bir ürün olarak öne çıkan hünnapın Malatya’da alternatif bir ürün olarak çiftçilere kazanç sağlayabileceğini vurgulayan Turhan, vatandaşlara boş arazilerine deneme amaçlı birkaç fidan dikmelerini önerdi. Turhan, “Malatya’da hünnap çok güzel yetişiyor, meyvesi kaliteli ve sağlıklı. Vatandaşlarımızın mutlaka bu ürünü denemesini şiddetle tavsiye ediyorum” diye konuştu.

