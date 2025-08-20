Vestel'den Tarihi Zarar: KAP'a Bildirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre şirket, söz konusu dönemde 7 milyar 260 milyon TL net zarar yazdı. Böylece Vestel’in geçen yıl aynı çeyrekteki 1 milyar 300 milyon TL’lik zararına kıyasla kayıplar yüzde 683 oranında arttı.

GELİR TARAFINDA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Gelir tarafında da düşüş dikkat çekti. 2024’ün ikinci çeyreğinde 42 milyar 370 milyon TL ciroya ulaşan Vestel, bu yıl aynı dönemde 34 milyar 610 milyon TL gelir elde edebildi.

'REKOR KAYIP' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklanan rakamlarla birlikte şirketin zararının piyasa değerine yaklaşması, sektör analistleri tarafından “rekor kayıp” olarak değerlendirildi. Bu gelişme Vestel’in son yıllardaki en ağır finansal sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

