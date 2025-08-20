Memur-Sen Zam Teklifini Hakem Kurulu'na Taşıyacak! Yine Anlaşma Çıkmadı

4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ve Memur-Sen yine anlaşamadı. Memur-Sen, zam teklifini Hakem Kurulu’na taşıma kararı aldığını duyurdu.

Kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi için yürütülen 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 27. günün sonunda uzlaşıya varılamadan sona erdi.

Memur-Sen, sürecin başından itibaren müzakere masasını çözüm adresi olarak gördüğünü vurgulayarak, zam teklifini Hakem Kurulu’na götürme kararı aldığını duyurdu.

Memur-Sen Zam Teklifini Hakem Kurulu'na Taşıyacak! Yine Anlaşma Çıkmadı - Resim : 1

İLK TEKLİF YETERSİZ BULUNDU

Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu ilk teklif, “10+6 ve 4+4” oranlarıyla geldi. Memur-Sen, bu öneriyi hem yetersiz hem de mevcut ekonomik gerçeklerden uzak bularak reddetti. Sürecin tıkanmasının ardından, sendikanın açıklanan eylem takvimi kapsamında 81 ilde kitlesel basın açıklamaları yapıldı.

Memur-Sen Zam Teklifini Hakem Kurulu'na Taşıyacak! Yine Anlaşma Çıkmadı - Resim : 2
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

EYLEM VE MİTİNGE YEŞİL IŞIK

Kamu İşvereni'nin ikinci teklifinde yalnızca 1.000 TL’lik taban aylık artışı yer aldı. Memur-Sen, bu düzenlemenin de beklentileri karşılamadığını belirterek, ülke genelinde çadır nöbetleri, iş bırakma eylemleri ve mitingler düzenleyeceklerini duyurdu.

Memur-Sen Zam Teklifini Hakem Kurulu'na Taşıyacak! Yine Anlaşma Çıkmadı - Resim : 3

"HAK, EMEK, ADALET" SLOGANIYLA ALANLARA ÇIKILDI

18 Ağustos Pazartesi günü, Memur-Sen öncülüğünde yüzbinlerce kamu çalışanı ülke genelinde iş bıraktı. Ankara’da düzenlenen büyük mitingde binlerce kişi “Emeğimiz, Ekmeğimiz, Geleceğimiz İçin Eylemdeyiz!” sloganlarıyla taleplerini dile getirdi.

SON TEKLİF “11+7”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan yürüyüşün ardından, Kamu İşveren Heyeti 2026 yılı için üçüncü ve son teklifini “11+7” olarak açıkladı.

Memur-Sen Zam Teklifini Hakem Kurulu'na Taşıyacak! Yine Anlaşma Çıkmadı - Resim : 4

“BU TEKLİFLE ÇALIŞMA BARIŞI SAĞLANAMAZ”

Memur-Sen, yapılan son teklifin “nihai” olamayacağını belirterek, rakamların kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamadığını ve çalışma barışını tesis etmeyeceğini ifade etti.

19 Ağustos’ta resmi olarak sona eren görüşmelerde uzlaşı sağlanamaması, Memur-Sen tarafından “Kamu İşvereninin çözüme kapalı yaklaşımı” olarak değerlendirildi.

Sendika, toplu sözleşme sürecinin sona ermiş olmasına rağmen, kamu çalışanlarının hakkını arama mücadelesini farklı platformlarda sürdürmeye devam edeceklerini duyurdu.

Memur-Sen Zam Teklifini Hakem Kurulu'na Taşıyacak! Yine Anlaşma Çıkmadı - Resim : 5

“MÜCADELEMİZ BİTMEDİ"

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "Yasanın dayattığı sınırlara rağmen emeğin savunucusu olmaya, adalet arayışımızı sürdürmeye kararlıyız. Toplu sözleşme süreci sona ermiş olabilir, ancak mücadelemiz bitmedi" denildi.

Memur-Sen Zam Teklifini Hakem Kurulu'na Taşıyacak! Yine Anlaşma Çıkmadı - Resim : 6

UZLAŞMAZLIKLA SONUÇLANDI

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını duyuran Memur-Sen’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Kamu İşvereninin uzlaşmaz ve çözümden uzak tutumuyla neden olduğu bu tabloya karşın, emeğin savunuculuğunu ve adalet arayışımızı Yasanın dayattığı sınırları zorlayarak sürdüreceğimizi, tüm Çözüm mekanizmalarını değerlendireceğimizi, hak arama mücadelemize Toplu Sözleşme süresi ve kapsamıyla sınırlı kalmadan bilfiil devam edeceğimizi tüm kamu görevlilerine saygı ile duyururuz” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Kamu İşveren Heyeti Memur-Sen Zam Hazine ve Maliye Bakanlığı
