71 Yıllık Türk Gıda Markası İflas Bayrağını Çekti

Antalya’nın Aksu ilçesinde 1954 yılından bu yana faaliyet gösteren ve “Taç Pekmez” markasıyla tanınan Antalya Konserve Pekmez için mahkemeden iflas kararı çıktı. Daha önce konkordato başvurusu yapan firma, mali darboğazı aşamayınca ticari faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı.

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda, Antalya Konserve Pekmez Gıda Nakliye Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile birlikte PYRZMOTORS Gıda Otomotiv Turizm İnşaat Emlak Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato başvuruları reddedildi.

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme, her iki şirketin de İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi kapsamında iflasına hükmetti. Böylece konkordato sürecinde verilen geçici tedbir kararları da kendiliğinden geçerliliğini yitirdi.

BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN KAYIP

Taç Pekmez markasıyla Türkiye genelinde bilinirlik kazanan firma, 71 yıl boyunca hem bölge ekonomisine hem de tarımsal üretime katkı sağlamıştı. Ancak son yıllarda artan maliyetler ve ekonomik zorluklar, şirketin üretim kapasitesini sürdürülemez hale getirdi.

İFLAS KARARI RESMİLEŞTİ

Mahkeme kararının ardından yayımlanan resmi ilanla birlikte, şirketlerin iflası kamuoyuna duyuruldu. İlanda, ilgili firmaların ticaret sicil ve vergi numaralarına da yer verildi.

