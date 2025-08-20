71 Yıllık Türk Gıda Markası İflas Bayrağını Çekti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda, Antalya Konserve Pekmez Gıda Nakliye Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile birlikte PYRZMOTORS Gıda Otomotiv Turizm İnşaat Emlak Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato başvuruları reddedildi.

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme, her iki şirketin de İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi kapsamında iflasına hükmetti. Böylece konkordato sürecinde verilen geçici tedbir kararları da kendiliğinden geçerliliğini yitirdi.

BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN KAYIP

Taç Pekmez markasıyla Türkiye genelinde bilinirlik kazanan firma, 71 yıl boyunca hem bölge ekonomisine hem de tarımsal üretime katkı sağlamıştı. Ancak son yıllarda artan maliyetler ve ekonomik zorluklar, şirketin üretim kapasitesini sürdürülemez hale getirdi.

İFLAS KARARI RESMİLEŞTİ

Mahkeme kararının ardından yayımlanan resmi ilanla birlikte, şirketlerin iflası kamuoyuna duyuruldu. İlanda, ilgili firmaların ticaret sicil ve vergi numaralarına da yer verildi.

