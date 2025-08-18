Milyonlarca Memurun Beklediği Haber! Kritik Temasın Saati Belli Oldu... Hükümetin Son Zam Teklifi Ne Olacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş konfederasyonlarının genel başkanlarıyla bugün (18 Ağustos 2025) saat 18.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya gelecek. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren görüşmelerde, Kamu İşveren Heyeti’nin son zam teklifinin masaya yatırılması bekleniyor.

HÜKÜMETİN TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ, SENDİKALAR İŞ BIRAKTI

Görüşmelerde hükümet, 12 Ağustos’ta ilk teklifini sunarak 2026 için ilk altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6; 2027 için ise her iki altı ayda yüzde 4 zam önerdi. Ancak bu teklif, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından “pazarlık edilebilir bir teklif değil” diyerek reddedildi. 15 Ağustos’taki ikinci toplantıda ise Kamu İşveren Heyeti, mevcut zamma ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklif etti. Bu teklif de konfederasyonlar tarafından yetersiz bulunarak kabul edilmedi.

Memur-Sen, 2026 için yüzde10 refah payı, 10 bin TL taban aylık artışı ve yüzde 25+yüzde 20 zam; 2027 için 7.500 TL taban aylık artışı ile yüzde 20+yüzde 15 zam talep ediyor. Sendikalar, hükümetin tekliflerini emekçilerin alım gücünü karşılamaktan uzak bulduklarını belirterek iş bırakma eylemi başlattı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Emekçinin alın terinin karşılığını istiyoruz” diyerek hükümetten daha iyi bir teklif beklediklerini vurguladı.

SÜREÇ 31 AĞUSTOS’TA SONA ERECEK

Toplu sözleşme görüşmeleri, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar sonuçlandırılmazsa devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girecek. 11 üyeden oluşan kurulun vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. Sendikalar, uzlaşma sağlanmaması durumunda daha geniş çaplı eylemler düzenleyebileceklerini ifade ediyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE MEMUR MAAŞLARI

Merkez Bankası’nın 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29, 2026 için yüzde 13-19 ve 2027 için yüzde 9 olarak açıklandı. Bu tahminler doğrultusunda, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 25 olması halinde memurlar için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 2,04; yüzde 29 olması durumunda ise yüzde 5,30 olacak. Sendikalar, bu oranların alım gücünü korumak için yeterli olmadığını savunuyor.

