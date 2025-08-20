TÜİK Verileri Korkunç Tabloyu Ortaya Koydu: Genç Nüfusun 6,5 Milyonu NENİ!

TÜİK verilerine göre 2025 yılı ikinci çeyreğinde işsiz sayısı 3 milyon 34 bin kişiye ulaştı. 15-34 yaş grubunda 6,5 milyon genç ne eğitimde ne de istihdamda bulunuyor. Yani her 100 gençten 27’si 'NENİ' konumunda...

TÜİK, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin "İşgücü İstatistikleri"ni açıkladı. TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda yüzde 11,6 olarak gerçekleşti.

TÜİK Verileri Korkunç Tabloyu Ortaya Koydu: Genç Nüfusun 6,5 Milyonu NENİ! - Resim : 1

'6,5 MİLYON NENİ VAR'

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK'in açıkladığı verilerle ilgili değerlendirme yaptığı bugünkü yazısında çarpıcı noktalara değindi. 15-34 yaş grubunun genç nüfus sayıldığını belirten Aktaş, "TÜİK’in dün açıkladığı veriler, bu yaş grubundaki nüfusun yılın ikinci çeyreği itibarıyla 24 milyon olduğunu ve bu 24 milyon kişinin 6,5 milyonunun ne eğitimine devam ettiğini, ne çalıştığını gösteriyor. Yani 6,5 milyon kişi ne eğitimde, ne istihdamda, kısaca NENİ!" ifadelerini kullandı.

100 GENÇTEN 27'Sİ HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR

6,5 milyon gencin 'boşta gezdiğini' söyleyen Aktaş, oranın yüzde 27 olduğunu belirtti. Aktaş, "Her 100 gençten 27’si ne okuyor, ne çalışıyor; adeta hiçbir şey yapmıyor. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 15-24 yaş grubunda yüzde 22,1, 25-29 yaş grubunda yüzde 31,3, 30-34 yaş grubunda yüzde 31,5 düzeyinde." diye yazdı.

TÜİK Verileri Korkunç Tabloyu Ortaya Koydu: Genç Nüfusun 6,5 Milyonu NENİ! - Resim : 2

NENİ oranının son beş yılın verilerine bakınca 2021’e göre bir iyileşme gösterdiğini kaydeden Aktaş, "2021’de pandeminin etkisinin hala sürdüğünü ve oranların bu yüzden o yıl yüksek seyrettiğini dikkate almak gerekir." notunu da ekledi.

'CAN SIKICI GERÇEKLER'

"Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki nüfusun bitirilen eğitim düzeyine göre dağılımına ilişkin veriler de işsizlik sorununun boyutu hakkında can sıkıcı gerçeklere işaret ediyor." değerlendirmesini yapan Aktaş, bu rakamların içinde eğitimine hala devam edenlerin yer almadığını vurguladı.

Kaynak: Ekonomim

Etiketler
TÜİK İşsizlik
