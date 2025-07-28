Taze Toplanıyor, Yol Kenarında Kuyruk Oluyor: Kilosu 200 TL'ye Dakikalar İçinde Satılıyor

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Ordu’da fındık hasadı yaklaşırken, sahil yolunun kenarında kurulan tezgahlarda taze fındık satışları başladı. Üreticiler, dalından topladıkları yaş fındığı kilosu 150 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor. Özellikle gurbetçilerin ve tatilden dönen turistlerin ilgi gösterdiği tezgahlar, bölge ekonomisine de hareket kazandırıyor.

FINDIK AZ AMA TALEP ÇOK

Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki tezgahlarda satış yapan üreticiler, bu yıl zirai don nedeniyle rekoltenin düşük olduğunu ancak fındığa olan ilginin devam ettiğini söylüyor. Günlük 10 ila 20 kilogram arasında satış yaptıklarını belirten üreticiler, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar yol kenarında beklediklerini dile getiriyor.

KİLOSU 200 TL'YE SATILIYOR

Tezgah başında fındık satan üreticilerden Coşkun Çarkçı, satışları hobi olarak gördüğünü belirterek, "Boş zamanlarımızı değerlendirmek amacıyla bu işe yöneldik. Genellikle Karadeniz tatilinden dönenler durup alım yapıyor. Fiyatlarımız kilogramına göre 150 ile 200 TL arasında değişiyor. Fındık bu yıl az ama ilgi var. İlerleyen günlerde satışların daha da artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

GURBETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Ordu’dan geçerken taze fındık alan vatandaşlar ise yolculuklarını lezzetli bir mola ile süslüyor. Antalya’dan gelen Mehmet Aydın, tatil dönüşünde Ordu’dan taze fındık aldıklarını belirterek, "Antalya’daki dostlarımıza da hediye götürmek istedik" dedi.

Giresun’dan İstanbul’a giden Hüseyin Aksüt ise, "Fındığı her zaman tüketmeye çalışıyoruz. Taze fındık olduğunu görünce durduk, buradan almadan geçmek olmaz" ifadelerini kullandı.

Yol üstü fındık satışları, hem tüketicilere taze ürün sunuyor hem de üreticilere ek gelir sağlıyor. Sezon ilerledikçe fındık tezgahlarında hareketliliğin artması bekleniyor.

Kaynak: İHA