Mehmet Şimşek, Murat Kurum'un Projesini Açıkladı: 'Hayat Pahalılığı İçin En Kritik Değişken'

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u övdü.

Bakan Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla hayata geçirilecek "Gayrimenkul Sertifikası"nı tanıtırken, 500 bin sosyal konut üretme planını duyurmuştu. Kurum’un açıkladığı finansman modeliyle vatandaşların küçük birikimlerle gayrimenkul sahibi olması ve konut piyasasındaki fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyordu.

Bakan Şimşek, katıldığı bir yayında Bakan Kurum’u övdü. Şimşek, Kurum’un konut arzına yönelik çabaları için çarpıcı ifadeler kullanırken, "Muazzam bir performans, biz yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum ile bir toplantı yaptıklarını belirten Şimşek, “Bakanımız Murat Bey hakikaten muazzam bir hızla gidiyor, büyük bir performans var yani hakkını vermek lazım. Biz işin finansal ayağı anlamında yetişemiyoruz, zorlanıyoruz” ifadelerini kullanarak, Kurum’un planını şöyle açıkladı:

“Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek. Bu da ağırlıklı olarak büyük şehirlerde. Kendilerinin planları bunlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum; konut arzı hayat pahalılığıyla mücadele de en kritik değişken, bunu para politikasıyla çözemeyiz. Bakın düşük faizle bu konu çözülmez. Konut arzının artması lazım, bunu artırmak için de bir seferberlik lazım."

Kaynak: Kanal 7