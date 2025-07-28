Evin Bir Odasında Üretiyor, Paraya Para Demiyor: 30 Farklı Ürünü Birleştiriyor, Yapımı 3 Ay Sürüyor

Kırıkkale’de yaşayan Özlem ve Çetin Özyön çifti, tamamı organik meyvelerden 30 farklı sirke üretiyor. Dedelerinden kalan tariflerle hazırladıkları karışımlar 3 ay dinlendirildikten sonra sofralara ulaşıyor. Doğal üretimleriyle hem sağlığa hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar.

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Evin Bir Odasında Üretiyor, Paraya Para Demiyor: 30 Farklı Ürünü Birleştiriyor, Yapımı 3 Ay Sürüyor
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Kırıkkale’de yaşayan Özlem ve Çetin Özyön çifti, 4 yıl önce başladıkları doğal sirke üretimiyle hem sağlığa hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Aşağımahmutlar Mahallesi’ndeki evlerinin bir kısmını üretim alanına çeviren çift, tamamı organik meyvelerden 30 farklı sirke çeşidi üretiyor. Ürünler, dedelerinden kalan tarifler ve geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

HER ŞEY DOĞAL, HER ŞEY EL EMEĞİ

Evin Bir Odasında Üretiyor, Paraya Para Demiyor: 30 Farklı Ürünü Birleştiriyor, Yapımı 3 Ay Sürüyor - Resim : 1

Özlem Özyön, sirke yapımında kullandıkları meyvelerin mutlaka organik ve ilaçsız olmasına özen gösterdiklerini belirtiyor. Doğal kaynak suyu, organik sirke, bal ve bir tatlı kaşığı zemzem suyu ile hazırlanan karışımlar, 3 ay boyunca dinlenmeye bırakılıyor. Özyön, “Sirke canlı bir süreçtir, o yüzden suyun da doğal ve canlı olması gerekiyor. Sirkeyi düzenli olarak karıştırıyor ve sabırla fermente olmasını bekliyoruz” dedi.

Evin Bir Odasında Üretiyor, Paraya Para Demiyor: 30 Farklı Ürünü Birleştiriyor, Yapımı 3 Ay Sürüyor - Resim : 2

ATA MİRASI TARİFLER YAŞATILIYOR

Çetin Özyön ise geleneksel bilgileri yaşatmaya kararlı. Dedelerinden öğrendikleri sirke yapımını sürdürdüklerini vurgulayan Özyön, doğal sirkelerin özellikle bağırsak, mide ve sindirim sistemi başta olmak üzere birçok sağlık sorununa iyi geldiğini söyledi. “Her bitkinin vücutta etkilediği bir alan var. Sirke ise bu etkilerin yoğunlaştırılmış hâli gibi düşünülebilir” dedi.

Evin Bir Odasında Üretiyor, Paraya Para Demiyor: 30 Farklı Ürünü Birleştiriyor, Yapımı 3 Ay Sürüyor - Resim : 3

30 FARKLI ÜRÜN, DOĞADAN GELEN ŞİFA

Çift, Isparta gülünden kızılcığa, kekikten elmaya kadar geniş bir yelpazede sirke üretimi yapıyor. Vişne, kiraz, ıhlamur ve ananas da ürünleri arasında yer alıyor. Ayrıca çam kozalağından şurup ve kantaron yağı da hazırlayan çift, doğanın sunduğu ürünlerle hem sağlık hem de doğal tatlar sunmayı hedefliyor.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Evin Bir Odasında Üretiyor, Paraya Para Demiyor: 30 Farklı Ürünü Birleştiriyor, Yapımı 3 Ay Sürüyor - Resim : 4

Özlem Özyön, Kırıkkale Belediyesi’nin kadın üreticilere verdiği desteğe de teşekkür etti. Büyükşehir Parkı içerisinde kadınlara ücretsiz tahsis edilen satış alanı sayesinde, kendi el emeği ürünlerini halka ulaştırma imkanı bulduklarını ifade etti.

El emeği, doğal ürün ve geleneksel bilgiyle yoğrulan bu üretim süreci, hem sağlığa hem de yerel ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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