Emekliler Dert Yandı, Pazar Fiyatları Cep Yakıyor! ’Peynirin Kilosu 350 Lira, Yağ 500 Geçin Bakalım’

Artvin’de hem emekli vatandaşlar hem de pazarcı esnafı fahiş fiyatlardan dert yandı. Emekli Berhan Türemen, “Peynirin kilosu 350 lira, yağ 500-600 lira geçin bakalım geçinebiliyor musun?” diye sitem ederken, bir pazarcı ise “Şeftalinin kilosu 150 liraydı, müşteri gelmeyince 130’a düşürdüm. Yine de alan yok. Bir şeftali 44 lira, bu şartlarda kim alacak?” şeklinde konuştu.

Artvin’in Şavşat ilçesinde kurulan haftalık pazarda hem esnaf hem de vatandaş yüksek fiyatlardan şikayet etti.

Alışveriş yapan emekli Berhan Türemen, temel gıda ürünlerinin bile artık ulaşılmaz olduğunu belirterek, "Patates ve soğanı ucuz olduğu için Tarım Kredi’den aldım. Pazarda her şey ateş pahası" dedi.

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte ilçede nüfus düşerken, pazarlar da eski yoğunluğunu kaybetti.

“PEYNİR 350, YAĞ 600 GEÇİN DE GÖRELİM”

Emekli Berhan Türemen, fiyatların özellikle dar gelirli kesimler için sürdürülemez hale geldiğini ifade etti. Türemen, “Peynirin kilosu 350 lira, yağ 500-600 lira. Pekmezin kilosu 700 lirayı buluyor. 16-17 bin lira maaş alıyorsun, geçin bakalım geçinebiliyor musun? Çantam dolu ama birçok ürünü almadan geçiyorum” dedi.

Türemen, pazardaki fiyatların yüksekliğini aracılık sistemine bağlayarak, “Üretici kazanamıyor, tüketici zaten zor durumda. Keşke bu paralar doğrudan üreticinin cebine gitse” dedi.

"100 LİRADAN AŞAĞI ÜRÜN YOK"

Pazara gelen başka bir vatandaş da geçim zorluğuna dikkat çekerek, “Yüz liradan aşağı bir şey kalmamış. Eşimin maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz ama zor” ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEFTALİ 44 LİRA"

Bir pazarcı ise meyve fiyatlarının müşteriyi kaçırdığını belirterek, “Şeftalinin kilosu 150 liraydı, müşteri gelmeyince 130’a düşürdüm. Yine de alan yok. Bir şeftali 44 lira, bu şartlarda kim alacak?” şeklinde konuştu.

“PAZAR EMEKLİYE GÖRE DEĞİL”

Pazarda alışveriş yapan Gülten Sütçü de fiyatların özellikle emekliler için el yaktığını belirtti. Sütçü, “Bu mevsime göre bazı fiyatlar normal ama çoğu emekli için yüksek. Eşimden kalan maaşla geçinmeye çalışıyorum. Şükür çocuklar destek oluyor. Kendi başıma geçinmem mümkün değil, kirada olsam hiç olmazdı” dedi.

Kaynak: ANKA

