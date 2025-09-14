Çin'de Bir Kadın İşçi Sadece Bir Dakika İçin İşten Atıldı, Mahkemeden Emsal Karar Çıktı: Tazminat Ödenecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Wang soyadlı kadın çalışan, üç yıl boyunca görev yaptığı şirketteki performansının gayet iyi olduğunu belirtti. Ancak geçtiğimiz yılın sonlarında insan kaynakları müdürü tarafından yapılan bir bildirimle, güvenlik kameralarından tespit edilen görüntülere dayanarak, bir ay içinde altı kez masasından bir dakika erken kalktığı iddiasıyla iş akdine son verildi.

OLAY MAHKEMEYE TAŞINDI

Wang, durumu önce işçi hakları kurumu aracılığıyla ilgili makamlara taşıdı. Ardından da işvereni hakkında resmi dava açtı. Mahkeme, şirketin çalışanı işten çıkarmadan önce herhangi bir uyarıda bulunmadığını, davranışı düzeltmesi yönünde bir iletişim kurmadığını ve işten çıkarma gerekçesinin yeterli dayanaklara sahip olmadığını tespit etti.

EMSAL KARAR VERİLDİ

Kararda, Wang’ın işini mesai saatine çok yakın bir zamanda tamamlamasının işten çıkarılmayı gerektirecek bir ihlal oluşturmadığı belirtildi. Mahkeme, şirketin iş sözleşmesini geçerli ve hukuki bir neden olmaksızın sonlandırdığını belirterek, işverenin eski çalışana tazminat ödemesine hükmetti.

Olay, ülkede işverenlerin disiplin uygulamaları ve çalışan hakları konusunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, karar benzer durumlar için emsal niteliği taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi