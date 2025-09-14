Çin'de Bir Kadın İşçi Sadece Bir Dakika İçin İşten Atıldı, Mahkemeden Emsal Karar Çıktı: Tazminat Ödenecek

Çin’in güneyindeki Guangzhou kentinde çalışan bir kadın, yalnızca birkaç kez işten bir dakika erken ayrıldığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Ancak işverene dava açan kadın, mahkeme kararıyla haklı bulundu ve tazminat almaya hak kazandı. Karar, sosyal medyada sert işveren uygulamaları üzerine geniş yankı uyandırdı.

Son Güncelleme:
Çin'de Bir Kadın İşçi Sadece Bir Dakika İçin İşten Atıldı, Mahkemeden Emsal Karar Çıktı: Tazminat Ödenecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Wang soyadlı kadın çalışan, üç yıl boyunca görev yaptığı şirketteki performansının gayet iyi olduğunu belirtti. Ancak geçtiğimiz yılın sonlarında insan kaynakları müdürü tarafından yapılan bir bildirimle, güvenlik kameralarından tespit edilen görüntülere dayanarak, bir ay içinde altı kez masasından bir dakika erken kalktığı iddiasıyla iş akdine son verildi.

Çin'de Bir Kadın İşçi Sadece Bir Dakika İçin İşten Atıldı, Mahkemeden Emsal Karar Çıktı: Tazminat Ödenecek - Resim : 1

OLAY MAHKEMEYE TAŞINDI

Wang, durumu önce işçi hakları kurumu aracılığıyla ilgili makamlara taşıdı. Ardından da işvereni hakkında resmi dava açtı. Mahkeme, şirketin çalışanı işten çıkarmadan önce herhangi bir uyarıda bulunmadığını, davranışı düzeltmesi yönünde bir iletişim kurmadığını ve işten çıkarma gerekçesinin yeterli dayanaklara sahip olmadığını tespit etti.

Çin'de Bir Kadın İşçi Sadece Bir Dakika İçin İşten Atıldı, Mahkemeden Emsal Karar Çıktı: Tazminat Ödenecek - Resim : 2

EMSAL KARAR VERİLDİ

Kararda, Wang’ın işini mesai saatine çok yakın bir zamanda tamamlamasının işten çıkarılmayı gerektirecek bir ihlal oluşturmadığı belirtildi. Mahkeme, şirketin iş sözleşmesini geçerli ve hukuki bir neden olmaksızın sonlandırdığını belirterek, işverenin eski çalışana tazminat ödemesine hükmetti.

Olay, ülkede işverenlerin disiplin uygulamaları ve çalışan hakları konusunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, karar benzer durumlar için emsal niteliği taşıyor.

Toyota ve Honda’dan Büyük Geri Çağırma: 111 Binden Fazla Aracı KapsıyorToyota ve Honda’dan Büyük Geri Çağırma: 111 Binden Fazla Aracı KapsıyorEkonomi

Otomotiv Devi Üretimi Durdurdu! Hükümet Devreye GirdiOtomotiv Devi Üretimi Durdurdu! Hükümet Devreye GirdiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tazminat Kıdem Tazminatı
Son Güncelleme:
100 Kilometrede 1 Damla Harcayan Yakıt Cimrisi Otomobiller Belli Oldu 100 Kilometrede 1 Damla Harcayan Yakıt Cimrisi Otomobiller Belli Oldu
Uzmanlar Yakıt Alımında 'Altın Kural'ı Açıkladı Uzmanlar Yakıt Alımında 'Altın Kural'ı Açıkladı
Mini EYT Umudu Gündemde! 1999 Sonrası Sigortalılara Erken Emeklilik Yolda Mini EYT Umudu Gündemde!
Büyük Para Akışı Kapıda! BofA'nın Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı BofA'nın Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı
Küresel Piyasalar Nefesini Tuttu: Gözler Çarşambaya Çevrildi... Altında Tüm Dengeler Değişebilir Gözler Çarşambaya Çevrildi... Altın İçin Yeni Rekor Kapıda
Sergen Yalçın Başakşehir Galibiyeti Sonrası Açıkladı: 'Geri Dönmeyecekler...' Sergen Yalçın Maç Sonu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kurultay Davası Öncesi Kritik Hamle: CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor
Buralara Ayak Basan Geri Dönmek İstemiyor! Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı: Türkiye'den Tek Orası Girdi Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor
Aydın'da Kan Donduran Olay: Baba ile 14 Yaşındaki Kızını Silahla Vurdu Baba ile 14 Yaşındaki Kızını Silahla Vurdu
Rusya-Ukrayna Savaşında Yeni Perde: NATO Savaş Uçakları Sınırda NATO Savaş Uçakları Sınırda