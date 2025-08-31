Pazarda Esnaf da Emekli de Dertli! Her Şey Ateş Pahası: ‘80 Liraya Meyve mi Olur? Elmanın Tadına Bile Bakamıyoruz’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki semt pazarında kendisine pazar fiyatları sorula vatandaşlar, fiyatlara isyan etti.

Yüksek fiyatlar nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorluk çektiklerini ifade ederken, pazarcı esnafı ise satışların durma noktasına geldiğini söyledi.

“ELMA ÜZÜM TADINA BİLE BAKAMADIM”

Emekli bir vatandaş, yaşadığı geçim sıkıntısını şu sözlerle dile getirdi: Her şeyi alamıyorum. Fiyatlar 80-100 lira, hiç aşağısı yok. Elma, üzüm yiyemedim, tadına bile bakamadım.

Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek sadece salatalık ve soğan alabildiğini söyleyen bir vatandaş “Üç parça meyve alıyorsun, 80 lirayı geçiyor. Gücümüz yetmiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

“YİNE DE MÜŞTERİ GELMİYOR”

Pazarcı esnafı da satışların ciddi oranda düştüğünü belirtti. Bir esnaf, “Halk yok. Önceden tezgahın başı dolardı. Şimdi müşteri gelsin diye şarkı söylüyorum, fayda etmiyor” dedi.

Don olayları ve sıcak havanın da fiyatlara etkisi olduğunu belirten bazı satıcılar, özellikle meyvelerin pahalı olduğunu belirtti.

“YİNE PAHALI DİYORLAR”

Yer fıstığı satan bir başka pazarcı ise geçen yıla kıyasla fiyatları düşürdüklerini ancak yine de müşteri bulmakta zorlandıklarını söyledi. Esnaf “Geçen sene 100 liraya sattığımız yer fıstığını bu yıl 70 liraya veriyoruz. Ama vatandaş yine pahalı diyor. Karpuz 12 lira, kavun 25 lira… Hepsine pahalı deniyor” dedi.

“EN UCUZ MEYVE BİLE ALINAMIYOR”

Sezonluk ürün satan bir esnaf ise, yüksek fiyatlar nedeniyle küçük meyveler yerine kavun ve karpuz gibi büyük, daha hesaplı ürünlere yöneldiklerini aktardı.

“Karpuzdan sonra en ucuz meyve kavun ama insanlar onu bile almakta zorlanıyor” diye belirten esnaf, geçim derdinin her geçen gün daha da arttığını vurguladı.

Kaynak: ANKA