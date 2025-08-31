SGK'dan Prim Borçlarına Yeni Düzenleme: 10 Yıl Sonra Borçlar İptal Ediliyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca prim borcu olanlara beklenen müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borçlarına ilişkin 26 Ağustos 2025 tarihinde yayımladığı genelgeyle önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeyle birlikte SGK'nın prim ve diğer alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirlenirken, icra işlemleri ve borç sorgulama süreçlerinde de kapsamlı yenilikler getirildi.

SGK'DAN YENİ DÜZENLEME: BORÇLAR SİLİNECEK Mİ?

​Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlerin, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının prim borçlarına yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. 26 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan genelgeyle birlikte, borçların zaman aşımı süresi, icra işlemleri ve borç sorgulama süreçlerinde köklü değişiklikler yapıldı.

ZAMAN AŞIMI 10 YIL OLARAK BELİRLENDİ

​ Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın köşesinde yer verdiği yeni düzenlemeye göre, SGK’nın prim ve diğer alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak uygulanacak. Bu süre, alacağın türüne göre farklı şekillerde başlayacak.

Eğer SGK alacağı bir mahkeme kararı sonucunda oluşmuşsa, zaman aşımı süresi mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlayacak.

SGK denetmenleri tarafından yapılan tespitlerle oluşan borçlarda ise bu süre, rapor tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirlendi. Bu kapsamda, SGK alacakları için genel amme alacaklarından daha uzun bir zaman aşımı süresi uygulanacak. ​

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN BORÇLAR İPTAL EDİLECEK

Zaman aşımına giren borçlara ilişkin SGK tarafından borçlulara “Borç Bilgilendirme Formu” gönderilecek. 15 gün içinde ödeme yapılmaması durumunda bu borçlar için icra takibi başlatılmayacak. Aynı zamanda, bu tür borçlar için mahkemeden ilam alınmasına da gerek kalmayacak.

- ​Zaman aşımına uğramış borçlar:

- ​SGK’nın icra servislerince takibe alınmayacak. ​

- Prim borcu sorgulamalarında gösterilmeyecek. ​Ancak SGK sistemlerinde ayrı bir sorgu ekranı altında izlenmeye devam edecek.

- ​İsteyen işveren ya da sigortalılar, bu borçları kendi istekleriyle ödeyebilecek.

​‘BORCU YOKTUR’ YAZISI VE SAĞLIK HİZMETİ ALIMINA ENGEL OLMAYACAK ​

Daha önce zaman aşımına uğrayan borçlar nedeniyle işveren ve sigortalılar SGK’dan “borcu yoktur” yazısı alamıyor, teşvik ve desteklerden yararlanamıyor ve ihalelere katılamıyordu. Yeni düzenleme ile bu uygulamalara son verildi.

​Buna göre: ​

- Zamanaşımına girmiş borçlar, ihalelerde ve teşvik başvurularında borç olarak dikkate alınmayacak.

- ​“Borcu yoktur” yazısının alınmasına engel teşkil etmeyecek. ​

- Genel sağlık sigortalıları, bu borçlar nedeniyle sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmayacak. ​

Kaynak: Haber Merkezi