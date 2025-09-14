Buralara Ayak Basan Geri Dönmek İstemiyor! Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı: Türkiye'den Tek Orası Girdi
Forbes dünyanın en güzel 50 köyünü açıkladı. Buralara gezmeye giden bir daha geri dönmek istemiyor. Kendine has coğrafi yapılarıyla ve kültürüyle herkesi çeken bu köylerin arasında sadece tek bir Türk köyü girebildi. Burası tam bir cennet!
Forbes dünyanın en güzel 50 köyünü açıkladı. Türkiye’den Ortahisar 40. Sırada yer aldı.
DÜNYANIN EN GÜZEL 50 KÖYÜNÜ AÇIKLADILAR
Integrated Whale Media Investments'ın sahibi olduğu dünyaca ünlü Amerikan iş dünyası dergisi Forbes dünyaca ünlü zenginlerin tatil için tercih ettiği ve doğası ile bütünleşmiş en iyi şekilde görülmeye değer 50 köyü yayınladı.
Kartpostallardan fırlamış gibi görünen 50 köy hayranlık bırakırken sıralamada dünyanın en güzel köyü olarak 1. Liği İngiltere’den Bibury, 2. Liği Avusturya’dan Halsstatt, 3. Lüğü ise Norveç’ten Reine köyleri yer aldı.
TÜRKİYE’DEN ORTAHİSAR 40. SIRADA YER ALDI
Dünyanın en güzel 50 köyü arasında Nevşehir ilinin Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar köyü yer aldı.
İşte en güzel 10 köyün sıralaması:
1. Bibury, İngiltere
2. Hallstatt, Avusturya
3. Reine, Norveç
4. Giethoorn, Hollanda
5. Gásadalur, Faroe Adaları
6. Oia, Yunanistan
7. Bourtange, Hollanda
8. Kotor, Karadağ
9. Shirakawa-go, Japonya
10. Batad, Filipinler