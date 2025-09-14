Bakan Yerlikaya Duyurdu! 6 Ülkede Dev Operasyon: Kırmızı Bültenle Aranan 8 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan toplam 8 kişinin, yürütülen uluslararası iş birliğiyle yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Bunlardan 6’sı uluslararası kırmızı bültenle, 2’si ise ulusal seviyede aranırken, şahısların yakalandığı ülkeler arasında Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda yer aldı. k

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili paylaşımında "Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız. Kırmızı bültenle aradığımız 6 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu, Gürcistan(3), Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A., E.S., A.K., İ.C., Ş.S., H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B. ve A.A.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadelerini kullandı.

İŞTE YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE ÜLKELER

Bakan Yerlikaya, yakalanan şahıslar ve ülkeleri şöyle sıraladı:

"Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle;

“Kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve E.Y. organize suç örgütü üyesi olan M.A. isimli şahıs Gürcistan’da, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. isimli şahıs Gürcistan’da, “Kasten öldürme” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs Gürcistan’da, “Kasten öldürme” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. isimli şahıs Azerbaycan’da, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya’da, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. isimli şahıs Avusturya’da, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs” suçundan ulusal seviyede aranan M.B. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan ulusal seviyede aranan A.A.D. isimli şahıs İrlanda'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar."

