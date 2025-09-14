TOKİ’nin 250 Bin Konut Projesinde Yeni Adres Belli Oldu! Ordu’da 2 Mahallede Kamulaştırma Başlıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), sosyal konut projeleri kapsamında Ordu'da bazı taşınmazların kamulaştırılacağı açıklandı. TOKİ’nin Türkiye genelinde yürüttüğü 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Altınordu ilçesindeki Karacaömer ve Öceli Mahallelerinde bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleri kapsamında Ordu'da yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Karacaömer ve Öceli Mahallelerinde sosyal konut yapımı için belirlenen bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
250 BİN SOSYAL KONUT
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Kamulaştırma işlemleri, TOKİ’nin Türkiye genelinde yürüttüğü 250 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirilecek çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirilecek.
KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLDİ
Öte yandan, yayımlanan kararlar kapsamında Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi sınırlarında yer alan bazı bölgeler ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.
Kaynak: AA