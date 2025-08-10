RTÜK Başkanı Şahin'den Balıkesir Depremi Sonrası Çağrı: Bilgi Kirliliğine Dikkat!

Son dakika: Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den son dakika açıklaması geldi. Şahin, doğal afet anlarında halkın doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmasının önemine işaret ederek, tüm yayıncıları sorumlu yayıncılık ilkeleri çerçevesinde hareket etmeye davet etti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, doğal afet anlarında halkın doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmasının önemine dikkat çekti.

BAŞKAN ŞAHİN'DEN DEPREM SONRASI YAYINCILARA ÇAĞRI

Şahin, sosyal medya hesabından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, doğal afet anlarında halkın doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor, tüm yayıncılarımızı sorumlu yayıncılık ilkeleri çerçevesinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu süreçte yalnızca yetkili mercilerden gelen açıklamaların dikkate alınması, dezenformasyon içeren haber ve içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatıyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1 ve saat 20.06'da 4 büyüklüğünde 3 sarsıntı kaydedildi.

4,6 büyüklüğündeki depremin 6,78 kilometre, 4,1 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre, 4 büyüklüğündeki depremin ise 16,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Aynı ilçede saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Balıkesir
