Artçılar Devam Ediyor! Deprem En Çok Bu 4 İlde Hissedildi

Özellikle İstanbul'da etkisi büyük oranda hissedilen Balıkesir depremi sonrasında AFAD'dan açıklamalar peş peşe sıralandı.

Depremin İzmir, Manisa ve İstanbul'da hissedildiğini belirten AFAD, şu ana kadar 3'ten küçük 15, 4 ve 5 arası 5 olmak üzere 20 artçının meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar; 0 – 3.0 arası, 15 adet 4.0 - 5.0 aras, 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında; 319 personel 79 araç görev yapmaktadır. Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır. An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir. Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir.

