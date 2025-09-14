Film Gibi Kimlik Mücadelesi! Babası Kardeşi, Babaannesi Annesi Çıktı, Gerçeği İtalya’dan Gelen DNA Belirledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’da yaşayan 45 yaşındaki S.B., nüfus kayıtlarındaki inanılmaz hatalar nedeniyle yıllarca kimlik karmaşasıyla yaşamak zorunda kaldı.

Nüfus bilgilerinde babaannesi annesi, dedesi babası, öz babası ise kardeşi olarak görünen S.B., 4 yıl süren hukuk mücadelesi sonunda İtalya’dan alınan DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu.

12 KARDEŞ GİBİ GÖRÜNÜYORDU

Nüfus kayıtlarında zincirleme hatalar bulunan S.B., yanlış kayıtlardan dolayı yalnızca ailesiyle değil, sosyal ve hukuki yaşamında da ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Resmi kayıtlarda 12 kardeşi var gibi görünen S.B., 2021 yılında dava sürecin başlattı. Yapılan DNA testleri sonucu biyolojik annesi tespit edildi.

İTALYA'DAN ALINAN DNA KARARI

S.B.’nin babasının yurt dışında yaşıyor olması, süreci daha da karmaşık hale getirdi. Türkiye’de DNA testi yapılamadığı için, avukatı Ekin Özmen aracılığıyla İtalya’daki mahkemeye istinabe yoluyla başvuruda bulunuldu. Torino'da yapılan DNA testi, Türkiye'deki mahkemece geçerli sayılarak S.B.’nin biyolojik babası resmen belirlendi.

"BU KARAR YURT DIŞI DAVALARINA YOL GÖSTERİR"

Süreci değerlendiren Avukat Ekin Özmen, müvekkilinin kimliğine dair tüm bilgilerin hatalı olduğunu belirterek şunları söyledi: Gerçek babası kardeşi olarak, amca ve halaları ise kardeşleri gibi görünüyordu. Bu durum özellikle miras ve aile hukuku açısından büyük sorunlara yol açtı. 4 yıllık zorlu bir süreç sonunda müvekkilim gerçek doğum tarihi, ailesi ve kimliğiyle hukuken tescillenmiş oldu.

Kaynak: DHA