Oğlunun Hastalığını Öğrenince Evin Bir Odasında Üretimine Başladı: Alerjiye Göz Açtırmıyor

Giresun’da yaşayan kadın girişimci Gizem Ceren, oğlunun alerji sorunundan ilham alarak plastikten uzak, doğayla dost bir çözüm geliştirdi. Evinde kurduğu küçük atölyede balmumundan gıda saklama bezleri ve keseleri üretmeye başlayan Ceren, hem oğlunun sağlığını korumayı başardı hem de sıfır atık ve plastiksiz yaşamın öncülerinden biri haline geldi.

Son Güncelleme:
Oğlunun alerjisi nedeniyle alternatif arayışlara yöneldiğini anlatan Ceren, plastik kapların gıdalara olumsuz etkilerinden uzak durmak için araştırmalar yaptığını belirtti. Bu süreçte balmumuyla kaplanan saklama bezlerini keşfettiğini ifade eden Ceren, “Önceliğim oğlumun gıdalarını sağlıklı saklamaktı. Balmumu bezleriyle hem terlemeyi hem de küflenme sorununu ortadan kaldırdık. Böylece plastikten uzak, doğayla uyumlu bir yöntem bulmuş oldum” dedi.

GELENEKSELDEN MODERN ÜRETİME

Balmumu ile gıda saklama yönteminin aslında Anadolu’da yüzyıllardır bilindiğini vurgulayan Ceren, bu geleneği günümüz koşullarına uyarladığını söyledi. Kadın girişimci, “Biz bu geleneği modernize ederek yeniden canlandırdık. Çiğ et ve balık hariç hemen her gıdayı bu bezlerde uzun süre taze tutabiliyoruz” diye konuştu.

HAYALİ KIRSALDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM VE ÜRETİM ATÖLYESİ

Ceren’in uzun vadeli hedefi ise üretimi daha da ileriye taşımak. Kırsalda kurulacak bir sürdürülebilir yaşam ve üretim atölyesiyle hem kadın emeğini desteklemeyi hem de doğayla uyumlu yaşam felsefesini yaygınlaştırmayı planlıyor.

