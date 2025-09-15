Yüzde Yüz Yerli Tohumla İlk Hasat

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları, 100 yıllık ata tohumu ve yerli üretimle oluşturulan Permakültür Uygulama Alanı’nda ilk hasadı gerçekleştirdi. İl Başkanı Mesut Çetinkaya, projeyle organik üretim ve tohumda dışa bağımlılığa son vermeyi hedeflediklerini vurguladı.

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Çetinkaya, Asena ve Ortaöğretim Teşkilatlarıyla birlikte, Permakültür Projeleri kapsamında yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla, Permakültür Danışmanı Halil Toran’ın katkıları ve 100 yıllık ata tohumlarıyla oluşturulan, tamamen yerli üretime dayalı Permakültür Uygulama Alanı’nda ilk hasadı gerçekleştirdi.

Yüzde Yüz Yerli Tohumla İlk Hasat - Resim : 1

Bu yıl elde edilen tohumlarla yetiştirilecek fidelerin, önümüzdeki yıl Afyonkarahisar Ülkü Ocakları tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını açıklayan Çetinkaya, "Her alanda dışa bağımlılığı reddeden Ülkücüler olarak katil İsrail’den tohum ithal eden bir ülke olmak istemiyoruz. Ülkemizin kendi kendine yeterliliğini kanıtlar nitelikteki Permakültür Projemiz’le 100 yıllık ata tohumlarımızı organik hayvan gübresiyle zenginleştirilmiş verimli topraklarımızla buluşturarak gıda üretiminde organikliği sağlamayı ve dışa bağımlılığa son vermeyi hedefliyoruz. Türk Milliyetçiliği fikir sistemini kuşanmış Ülkü Ocaklılar, milliyetçiliğini yaptığı Türk Milletine her alanda hizmet etmeye devam edecek" dedi.

