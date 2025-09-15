İç Mimar Açıkladı: Evi Olduğundan Daha Ucuz Gösteren 6 Büyük Hata! Eviniz Hiç Tarz Görünmüyor

İngiliz iç mimar Carina Harford, evinizi olduğundan daha ucuz gösteren 6 dekorasyon hatasını paylaştı. Kapılardan perdelere, aydınlatmadan banyodaki detaylara kadar pek çok unsurun mekanın değerini düşürdüğünü belirten Harford, bu eşyaların doğru seçilmesi gerektiğini vurguladı.

İç Mimar Açıkladı: Evi Olduğundan Daha Ucuz Gösteren 6 Büyük Hata! Eviniz Hiç Tarz Görünmüyor
İngiliz iç mimar Carina Harford, ev dekorasyonunda sık yapılan hatalara dikkat çekti. Londra merkezli Harford House’un kurucusu olan Harford, evleri olduğundan daha ucuz gösteren altı temel unsurun aslında bütçeyle ilgisi olmadığını vurguladı. TikTok’ta 500 binden fazla izlenen videosunda önerilerini paylaşan uzman, “Önemli olan eşyaların fiyatı değil. En pahalı parçalar bile doğru kullanılmadığında ucuz durabilir” dedi.

KAPI VE KOLLARIN ETKİSİ

Harford’un listesinde ilk sırada, detaydan yoksun, düz beyaz iç kapılar yer alıyor. Bu kapıların “lise koridoru” havası yarattığını belirten mimar, özellikle kalitesiz malzemelerle üretildiklerinde mekanın bütün estetiğini bozduğunu söyledi.

İç Mimar Açıkladı: Evi Olduğundan Daha Ucuz Gösteren 6 Büyük Hata! Eviniz Hiç Tarz Görünmüyor - Resim : 1

Kapı kolları da onun için büyük bir hata. Harford, şık görünmeyen kapı kollarının yerine oval formdaki kapı tokmaklarının çok daha zarif bir tercih olduğunu ifade etti.

PERDE VE AYDINLATMAYA DİKKAT

İnce ve astarsız perdelerin mekanı anında değersiz gösterdiğini belirten Harford, “Perdeler hafif ve sarkık olmamalı; daha tok ve kaliteli görünmeli” diyerek uyardı.

Aydınlatmada kullanılan basit, plastik ışık anahtarlarının da evin genel havasını bozduğunu dile getiren mimar, bu tür detayların dekorasyonda “yıkıcı bir etki” yarattığını söyledi.

İç Mimar Açıkladı: Evi Olduğundan Daha Ucuz Gösteren 6 Büyük Hata! Eviniz Hiç Tarz Görünmüyor - Resim : 2

BANYODA YAPILAN HATALAR

Harford’un eleştirdiği bir diğer detay ise banyolarda kullanılan metal fayans kenar profilleri oldu. Bu uygulamanın eve “ucuz otel” hissi verdiğini ifade eden uzman, daha temiz ve şık görünümlü alternatiflerin tercih edilmesini önerdi.

Kaynak: Haber Merkezi

