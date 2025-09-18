Feyza Altun Dilan Polat ile Yanak Yanağa! ‘Ölsem Oturmam’ Dediği Masaya İkinci Kez Güle Oynaya Oturdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat’ın mal varlığı kendilerine yönelik artan şikayetler sonrasında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) dikkatini çekmiş, çift Kasım ayında gözaltına alınmış ardından da kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu

'POLAT AİLESİ TEHDİT EDİYOR' İDDİASI

Avukat Feyza Altun, Polat çiftinin tutuklu olduğu dönemde Polat ailesi tarafından tehdit edildiğini iddia etmişti.

Avukat Feyza Altun

GELEN MESAJI PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medya hesabından aldığı tehdit mesajlarını da paylaşan Altun “Hesabı 'aileden birinin' kullandığını biliyorum. Bana 'Yakından izliyoruz seni, ne yaptığını biliyoruz. 10 kişilik listenin başındasın' dediler. Ben de 'Gelin vurun, en fazla onu yapabilirsiniz' dedim” ifadelerini kullanmıştı.

Feyza Altun'un paylaştığı mesaj

'ÖLSEM OTURMAM' DEDİĞİ MASAYA OTURMUŞTU

Dilan Polat için ‘Ölsem aynı masada oturmam’ şeklinde net konuşan Feyza Altun, 1 Haziran’da Sevim Alan’ın düğününde Polat ile aynı masada bir araya gelmiş, birbirinden samimi pozları sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Dilan Polat-Feyza Altun'un gündem olan ilk buluşması

DİLAN POLAT'TAN SAMİMİ PAYLAŞIM

Dilan Polat, kendisini ve eşini her fırsatta sert cümlelerle eleştiren Feyza Altun ile sarıldığı anların fotoğrafını paylaşarak “Konuşacak çok şey var Allahım” notunu düşmüştü.

KENDİNİ SAVUNMUŞTU

Polat çiftini her fırsatta sert sözlerle eleştiren Feyza Altun, olay yaratan buluşma sonrası “Ben de yaşadıklarımı net olarak anlattım bugün bu masada sadece doğrular konuşuldu” demişti.

Altun, uzun zamandır isminin kullanılarak insanlardan haraç istendiğini, Dilan Polat'a daha önce avukatıyla haber gönderdiğini iddia etmişti.

Gündem olan ikili bir kez daha buluştu

İKİNCİ ÇOK SAMİMİ BULUŞMA

Magazin dünyasına bomba gibi düşen Dilan Polat- Feyza Altun buluşmasının ikincisi gerçekleşti. Olaylı isimler bu kez daha ‘samimi’ halde bir araya geldi.

Dilan Polat ve Feyza Altun, birbirlerine sarıldı, yanaklarını sıkı, karşılıklı iltifatlar yağdırdı. Birbirleri için daha önce unutulmayacak sözler söyleyen ikili arasındaki samimiyet sosyal medyada da tepki topladı.

Sosyal medyada aralarından su sızmayan haldeki Dilan Polat ve Feyza Altun’a şu yorumlar yapıldı:

“Feyza Altun yazıklar olsun sana”

“Yolsuzlukların üzerine gidip programlarda insanlara cevap şansı tanımayan Feyza Altun nasıl Dilan Polat ile kanka oldu?”

“Feyza hanım bir dönem Polatlar ailesinin kara para vs aklıyorlar diyen şahıs değil mi?”

“Tehdit alıyorum diyordu şimdi aynı safa geçmiş”

“Polatlar sayesinde ekranlara çıkıp, reklamını çok iyi yapmıştı”

Kaynak: Haber Merkezi