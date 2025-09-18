Feyza Altun Dilan Polat ile Yanak Yanağa! ‘Ölsem Oturmam’ Dediği Masaya İkinci Kez Güle Oynaya Oturdu

Daha önce ‘Ölsem aynı masada oturmam’ dediği, Polat ailesi tarafından tehdit edildiğini iddia eden ve Dilan Polat ile buluşması günlerce konuşulan avukat Feyza Altun ünlü fenomen ile bir kez daha buluştu. Birlikte paylaşımlar yapan Polat ve Altun’un sarıldığı, yanaklarını sıktıkları anlar herkesi şoke etti. İkilinin samimiyeti gündem oldu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat’ın mal varlığı kendilerine yönelik artan şikayetler sonrasında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) dikkatini çekmiş, çift Kasım ayında gözaltına alınmış ardından da kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Feyza Altun Dilan Polat ile Yanak Yanağa! ‘Ölsem Oturmam’ Dediği Masaya İkinci Kez Güle Oynaya Oturdu - Resim : 1
Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu

'POLAT AİLESİ TEHDİT EDİYOR' İDDİASI

Avukat Feyza Altun, Polat çiftinin tutuklu olduğu dönemde Polat ailesi tarafından tehdit edildiğini iddia etmişti.

Feyza Altun Dilan Polat ile Yanak Yanağa! ‘Ölsem Oturmam’ Dediği Masaya İkinci Kez Güle Oynaya Oturdu - Resim : 2
Avukat Feyza Altun

GELEN MESAJI PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medya hesabından aldığı tehdit mesajlarını da paylaşan Altun “Hesabı 'aileden birinin' kullandığını biliyorum. Bana 'Yakından izliyoruz seni, ne yaptığını biliyoruz. 10 kişilik listenin başındasın' dediler. Ben de 'Gelin vurun, en fazla onu yapabilirsiniz' dedim” ifadelerini kullanmıştı.

Feyza Altun Dilan Polat ile Yanak Yanağa! ‘Ölsem Oturmam’ Dediği Masaya İkinci Kez Güle Oynaya Oturdu - Resim : 3
Feyza Altun'un paylaştığı mesaj

'ÖLSEM OTURMAM' DEDİĞİ MASAYA OTURMUŞTU

Dilan Polat için ‘Ölsem aynı masada oturmam’ şeklinde net konuşan Feyza Altun, 1 Haziran’da Sevim Alan’ın düğününde Polat ile aynı masada bir araya gelmiş, birbirinden samimi pozları sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Feyza Altun Dilan Polat ile Yanak Yanağa! ‘Ölsem Oturmam’ Dediği Masaya İkinci Kez Güle Oynaya Oturdu - Resim : 4
Dilan Polat-Feyza Altun'un gündem olan ilk buluşması

DİLAN POLAT'TAN SAMİMİ PAYLAŞIM

Dilan Polat, kendisini ve eşini her fırsatta sert cümlelerle eleştiren Feyza Altun ile sarıldığı anların fotoğrafını paylaşarak “Konuşacak çok şey var Allahım” notunu düşmüştü.

Feyza Altun Dilan Polat ile Yanak Yanağa! ‘Ölsem Oturmam’ Dediği Masaya İkinci Kez Güle Oynaya Oturdu - Resim : 5

KENDİNİ SAVUNMUŞTU

Polat çiftini her fırsatta sert sözlerle eleştiren Feyza Altun, olay yaratan buluşma sonrası “Ben de yaşadıklarımı net olarak anlattım bugün bu masada sadece doğrular konuşuldu” demişti.

Altun, uzun zamandır isminin kullanılarak insanlardan haraç istendiğini, Dilan Polat'a daha önce avukatıyla haber gönderdiğini iddia etmişti.

Feyza Altun Dilan Polat ile Yanak Yanağa! ‘Ölsem Oturmam’ Dediği Masaya İkinci Kez Güle Oynaya Oturdu - Resim : 6
Gündem olan ikili bir kez daha buluştu

İKİNCİ ÇOK SAMİMİ BULUŞMA

Magazin dünyasına bomba gibi düşen Dilan Polat- Feyza Altun buluşmasının ikincisi gerçekleşti. Olaylı isimler bu kez daha ‘samimi’ halde bir araya geldi.

Dilan Polat ve Feyza Altun, birbirlerine sarıldı, yanaklarını sıkı, karşılıklı iltifatlar yağdırdı. Birbirleri için daha önce unutulmayacak sözler söyleyen ikili arasındaki samimiyet sosyal medyada da tepki topladı.

Sosyal medyada aralarından su sızmayan haldeki Dilan Polat ve Feyza Altun’a şu yorumlar yapıldı:

  • “Feyza Altun yazıklar olsun sana”

Feyza Altun Dilan Polat ile Yanak Yanağa! ‘Ölsem Oturmam’ Dediği Masaya İkinci Kez Güle Oynaya Oturdu - Resim : 7

  • “Yolsuzlukların üzerine gidip programlarda insanlara cevap şansı tanımayan Feyza Altun nasıl Dilan Polat ile kanka oldu?”

Feyza Altun Dilan Polat ile Yanak Yanağa! ‘Ölsem Oturmam’ Dediği Masaya İkinci Kez Güle Oynaya Oturdu - Resim : 8

  • “Feyza hanım bir dönem Polatlar ailesinin kara para vs aklıyorlar diyen şahıs değil mi?”

Feyza Altun Dilan Polat ile Yanak Yanağa! ‘Ölsem Oturmam’ Dediği Masaya İkinci Kez Güle Oynaya Oturdu - Resim : 9

  • “Tehdit alıyorum diyordu şimdi aynı safa geçmiş”

Feyza Altun Dilan Polat ile Yanak Yanağa! ‘Ölsem Oturmam’ Dediği Masaya İkinci Kez Güle Oynaya Oturdu - Resim : 10

  • “Polatlar sayesinde ekranlara çıkıp, reklamını çok iyi yapmıştı”
‘Ölsem Oturmam’ Demişti… Feyza Altun ile Dilan Polat Aynı Masada! Olay Yaratan Buluşma‘Ölsem Oturmam’ Demişti… Feyza Altun ile Dilan Polat Aynı Masada! Olay Yaratan BuluşmaMagazin

Feyza Altun'dan Şoke Eden Savunma! Dilan Polat ile Neden Görüştü? Bu Kareler Gündem Olmuştu.Feyza Altun'dan Şoke Eden Savunma! Dilan Polat ile Neden Görüştü? Bu Kareler Gündem Olmuştu.Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Feyza Altun Dilan Polat fenomen Kara Para Aklama
Son Güncelleme:
Kendi Evi Cehennem Oldu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz
NOW TV'den Flaş Karar! Uzak Şehir, Rakibini Gününden Etti! Ben Leman Dizisinin Yayın Tarihi Değişti Reyting Fırtınası Koptu! Dizinin Yayın Günü Değişti
Nihal Candan’ın Annesinden Mezar Başında Yürek Sızlatan İsyan: 'O Lanet Tuşları Silah Olarak Kullandınız' Nihal Candan'ın Ailesi Tek Kare ile Kahretti
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
Ünlü Oyuncu Ahu Yağtu'dan Korkutan Haber! Hastaneye Kaldırıldı Ahu Yağtu'dan Korkutan Haber!
İntihar İddialarıyla Gündem Olmuştu! Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan’ndan Günler Sonra İlk Fotoğraf İntihar İddialarıyla Gündem Olmuştu! Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan’ndan Günler Sonra İlk Kare
ÇOK OKUNANLAR
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar! Çok Kuvvetli Geliyor Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar
Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’ Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’