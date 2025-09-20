Akdeniz’de 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz’de, Antalya açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Alanya açıkları olduğunu bildirdi.

Akdeniz’de 3.9 Büyüklüğünde Deprem
Akdeniz, bugün sabah saatlerinde hafif bir depremle sarsıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, saat 08.47’de Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 15 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntının merkez üssünün kıyıya yaklaşık 60 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Deprem, Alanya ve çevresinde hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Deprem Akdeniz
